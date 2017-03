Projet pour la production de l’huile végétale à Oran : Pose de la première pierre

La première pierre d’un complexe de trituration de graines oléagineuses, de raffinage et de conditionnement des huiles végétales, relevant du groupe agroalimentaire «SIM», a été posée hier sur un site de 15 hectares à El-Hamoule (Oran-Ouest), en présence du PDG du groupe, Taieb Ezzraïmi, et des autorités locales. Ce complexe est composé de deux usines. La première, destinée à la trituration des graines de tournesol et de soja, produira de l’huile brute à hauteur de 35%, et les tourteaux (aliments de bétail) à hauteur de 65%. La deuxième usine raffinera l’huile brute, issue de la trituration, pour en faire une huile végétale propre à la consommation, a indiqué M. Ezzraïmi à la presse, en marge de cet évènement. Le complexe, d’une capacité de traitement de 3.000 tonnes de graines oléagineuses par jour, entrera en production en juin 2019, a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agit du premier complexe du genre à l’échelle nationale qui traitera les graines oléagineuses. Contrairement aux quelques raffineries existantes qui importent des huiles brutes qu’elles traitent et conditionnent, ce nouveau complexe importera, quant à lui, des graines pour en tirer de l’huile brute et l’aliment de bétail, a-t-on expliqué. Ce projet ne sera pas sans impact sur le prix de l’huile de table, puisque l’importation des graines coûterait moins cher que l’importation des huiles brutes, a estimé ce même responsable. Le futur complexe génèrera entre 1.000 et 1.200 emplois directs, et plus de 3.000 emplois indirects. Il permettra, par ailleurs, de réduire la facture de l’importation des huiles brutes et des tourteaux, principaux produits issus de la trituration des graines oléagineuses. Cette réduction serait de l’ordre de 22% pour l’huile brute, ce qui équivaut à 110 millions USD par an, et de 50% pour les tourteaux, l’équivalent de 300 millions USD par an, a-t-on indiqué dans une présentation à l’occasion de cet évènement. Le PDG du groupe «SIM» a affirmé qu’il s’agit d’une démarche visant à importer d’abord des graines oléagineuses de tournesol et de soja, pour passer ensuite à la culture de ces dernières localement. Dans ce contexte, le groupe est en contact avec les pouvoirs publics pour l’attribution de terrains dans le sud du pays, pour lancer ces cultures, a indiqué le même responsable. Celles-ci devraient démarrer en 2020. Des essais concluants de culture des graines de tournesol ont déjà été effectués dans plusieurs régions du pays, à Aïn Defla, Djelfa et Aïn Amenas. Reste à entreprendre des études approfondies sur la semence et les techniques modernes à adopter pour ce genre de cultures, a-t-on ajouté. Il est à noter que le groupe agroalimentaire «SIM» compte initier plusieurs projets d’investissement dans la wilaya d’Oran et dans la région ouest du pays.