Exportations : Les règles d’origine en question

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), avec le concours de la Direction générale des Douanes ont organisé, hier à l’Hôtel Hilton (Alger), un séminaire sur les règles d’origine, avec pour thème : «Les règles d’origine et leur impact sur le commerce extérieur de l’Algérie». Cet événement, qui s’est déroulé en présence des experts et de nombreux chefs d’entreprise, vise, entre autres, à promouvoir une meilleure compréhension des règles d’origine et des procédures douanières applicables auprès des exportateurs algériens, hors hydrocarbures, à même de pouvoir profiter des avantages induits de ces règles. Intervenant à cette occasion, Mme Lila Mokhtari, sous-directrice de l’Union européenne, direction générale du commerce extérieure auprès du ministère du Commerce, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire qui constitue, selon elle, une opportunité pour connaître les problèmes et les contraintes rencontrée par les exportateurs algériens. Tout en indiquant que «nous sommes en contact et en travail permanent avec les chefs d’entreprise, surtout en ce qui concerne les produits nationaux destinés à l’exportation». En réponse à une question sur la liste négative, elle a fait savoir qu’actuellement, ils sont en négociation sur une possibilité de réviser cette liste. «Mais, pour le moment, rien n’est encore changé», a-t-elle confirmé. Mettant l’accent sur le projet de la création de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), Lila Mokhtari a relevé qu’ils sont toujours en négociations, mais il y a des signes forts et encourageants pour la création de cette zone, en rappelant, dans ce sens, que selon les chefs d’État des pays africains, la date fixée pour le lancement officielle de la zone ; «c’est l’année 2017». La même responsable n’a pas manqué d’afficher son optimisme quant à la création de la zone d’ici au plus tard fin 2017, car, a-t-elle dit, «il y a une grande volonté, traduite d’ailleurs par les efforts déployés par les pays concernés».

Concernant la zone pan-euro-méditerranéenne, la directrice de l’Union européenne a souligné : «Nous sommes en train de négocier pour plus d’assouplissement à l’ensemble des pays de la rive sud de la Méditerranée en ce qui concerne les nouvelles règles d’origine qui sont appliquées actuellement.» De son côté, Mourad Tebbi, inspecteur divisionnaire auprès de la Direction générale des Douanes, a fait une présentation sur les règles d’origine en indiquant que celles-ci sont les critères appliqués pour définir l’endroit où un produit a été fabriqué est un élément essentiel des règles commerciales, en raison d’un certain nombre de mesures qui entraînent une discrimination entre les exportateurs.

«Dans le cadre des Zones de libre- échange, a-t-il dit, les règles d’origine octroient la franchise des droits de douane aux marchandises échangées en traitement préférentiel», dit-il. S’agissant de la règle de l’envoi direct, l’inspecteur divisionnaire a indiqué que la plupart des règles d’origine recommandent un envoi direct des marchandises, ce qui signifie que pour qu’un produit soit considéré comme d’origine, il doit être transporté directement de son lieu de production vers sa destination finale.

Il y a lieu de souligner que l’Algérie a signé des accords de libre-échange comportant des règles communes d’origine applicables aux différents partenaires, à savoir l’accord d’association avec l’Union européenne, et l’accord de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE).

M. A. Z.