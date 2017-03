Marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus : Au-delà des prix…

La carotte et la laitue à 25 dinars, la pomme de terre à 70 DA, l’orange balance entre 125 et 150 DA… Ce sont les prix affichés hier au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus, où une virée a été effectuée.

Sans tarder, un agent de sécurité arborant un uniforme flambant neuf, sur instruction de son supérieur, nous sert de guide. Les mots diffèrent, mais les mandataires déplorent tous la non-disponibilité des produits. «Comme vous voyez, les caisses sont presque toutes vides», concède un des vendeurs, la cinquantaine consommée. Cette situation l’a conduit, de son aveu, à arrêter 5 de ses collaborateurs, dont un comptable. «On ne pouvait plus relever la tête de l’eau», enchaîne-t-il. Le second carreau visité est celui des dattes. Peu de variétés sont présentées sur les étals. Le constat est le même. Le périmètre qu’occupe le mandataire est à moitié vide. On s’amuse à parler foot, élections, etc. Le kilogramme de ce fruit oblongue est vendu entre 370 et 450 DA le kilo. Un brin prolixe, le jeune Algérois déplore que les détaillants soient derrière les flambées, parfois vertigineuses, des prix. «On ne possède pas de pouvoir magique pour influer sur les prix des détaillants, qui se livrent souvent à des pratiques de hausse des tarifs relevant de l’inconscience, cédant à l’appât du gain facile.» Rien à ajouter. Ne voulant pas se perdre en regrets inutiles, il dit attendre juste que l’étau de la justice se resserre sur ces commerçants spéculateurs. Les charretiers, dans un va-et-vient accoutumé, sont là depuis les premières lueurs du jour. Un «métier» saisonnier pour certains, tandis que d’autres l’«exercent» à longueur d’année. Comptent-ils y rester ? Que nenni, répond Oussama, dont le front est déjà sillonné par des rides «précoces» et les mains rugueuses, regrettant son comportement de jeune écolier insouciant de quitter tôt les bancs de l’école et de ne pas trouver d’autres perspectives que de transporter les marchandises. Les acheteurs, eux, s’attellent à mettre leurs caisses et leurs cageots remplis de fruits et légumes dans les camions. Mais la non-disponibilité leur rend la tâche difficile. «On veut acheter en grandes quantités en venant ici. Mais ce marché appartient à ceux qui se lèvent tôt», indique, souriant, Djamel, détaillant de Chéraga. Outre cette équation de prix, élevés ou abordables, cet espace de vente, un véritable pôle économique, renvoie hélas à une ère bien lointaine. Désuète. À l’intérieur ou en dehors de ce périmètre de 6 hectares doté de 80 carreaux, où les fruits et légumes, quoique en quantités insuffisantes, s’assemblent en parfaite alchimie, on s’arrête, sidérés, devant ces amas des détritus entassés pour lesquels les trois rotations/jour s’avèrent insuffisantes. Des odeurs pestilentielles s’y dégagent. La promesse de donner au marché un nouveau visage et un mode de gestion plus moderne, faite en 2013 par l’alors directeur, M. Ayad, n’est pas tenue. «Pour les travaux de réhabilitation, il faut relever que des commissions de marché ont été faites. Un appel d’offres est lancé qui paraîtra, dans la presse, d’ici quelques jours, avant de lancer le projet. La modernisation sera axée sur l’habillage, l’éclairage moderne, un système de ramassage performant… plusieurs tâches seront prévues dans le projet», avait-il annoncé. Une promesse qui semble-t-il n’a pas trouvé preneur. La virée d’hier nous a laissé perplexes. En quatre ans, rien n’a changé. Au contraire. C’est de mal en pis. Le marché construit en 1994, alimentant le centre et les wilayas limitrophes, ne mérite-t-il pas mieux ?

Fouad Irnatene