Le Coin du copiste : Les gardiens de manuscrits

Les anciens manuscrits, qui datent des premiers siècles de la propagation de la religion musulmane dans le monde, constituent pour ceux qui connaissent leur valeur de véritables trésors de la mémoire, écrits, pour certains, par les premiers savants et théologiens du Moyen-Orient puis de l’Afrique en passant par les pays du Maghreb. Un reportage, diffusé pendant le week-end au journal télévisé, montrait quelques exemplaires de précieux documents conservés par le cheikh d’une zaouïa située dans les environs de Biskra. Ce dernier a pris la sage décision de convoquer la presse pour informer le public sur le nombre exact de manuscrits protégés dans le secret du temps à l’abri des pilleurs et autres marchands de pièces précieuses. On pouvait le voir dans le papier jauni de ces premiers livres remarquablement calligraphiés et conservés dans une bibliothèque rudimentaire qui assurait de la manière la plus naturelle qui soit leur conservation loin de la lumière du jour. D’une manière artisanale, voire archaïque, ce cheikh, habillé de son burnous en laine et de sa chéchia brodée tout de blanc immaculé, aura divulgué de la façon la plus médiatique qui soit la possession d’un dépôt de livres qui ont traversé des siècles et changé plusieurs fois de propriétaire, prenant un soin jaloux à les sauvegarder pour qu’ils nous parviennent aujourd’hui, au-delà de l’histoire, intacts. On peut affirmer que le secret a été bien gardé, passant de main en main dans une cachette que seuls les marabouts connaissaient. Un autre reportage, justement sur une chaîne étrangère dans un pays d’Afrique noire en proie à une guerre civile et confessionnelle, montrait comment les musulmans de cette contrée avaient déplacé des milliers de manuscrits lors des conflits armés et de la destruction provoqués par des extrémistes religieux. L’imam de la région avait chargé de nuit tout un camion de milliers d’ouvrages anciens, dans l’anonymat le plus total. Des ouvrages qui ont suivi dans ce voyage incognito tout un périple, les menant d’un pays africain vers un autre situé tout au nord, une distance considérable qui a pu mener à bon port le précieux convoi. La sauvegarde de ce trésor a ainsi été assurée par des musulmans messagers de vraie piété et surtout fidèles à une tradition séculaire et ancestrale.

L. Graba