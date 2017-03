Parution, Quand travail et vertu tisonnent le bonheur, de Cherif Chikhi : Assurer une mémoire pérenne

L’ouvrage, qui s’appuie sur un témoignage personnel relatant les points forts de la carrière politique de l’auteur, tente par ce biais de donner une idée précise sur la diplomatie algérienne à travers un vécu et une expérience qui se réfèrent à un itinéraire fait de rencontres dans l’exercice du métier avec des personnalités politiques algériennes et étrangères. L’auteur, un ancien diplômé de l’ENA, raconte dans ce livre de 150 pages paru tout récemment aux éditions Dar El Hikma comment, à travers les hasards de la vie, il s’est plu à remplir avec le plus grand sérieux et l’esprit patriotique les missions qu’il a accomplies dans les différentes ambassades étrangères. Diplomate de formation et de carrière, ce dernier a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères en tant que, entre autres, conseiller économique à Washington et à Londres puis ambassadeur en Ukraine en 1997 et au Vietnam en 2009. « L’ouvrage relate des souvenirs de ma vie personnelle et familiale et traite de questions diplomatiques diverses —en puisant parfois dans mon expérience personnelle— toutes analysées dans une optique pleinement conforme aux vues et intérêts algériens », écrit Cherif Chikhi. Et d’ajouter : « Il évoque, également des pages glorieuses de notre diplomatie, à l’instar de la présidence de l’Assemblée générale de l’ONU par M. Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères (p 38), qui mérite d’être continuellement rappelées afin de leur assurer une mémoire pérenne. » A noter que l’auteur, depuis son retour de Hanoi en 2015, a été installé en qualité d’enseignant à l’Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) du M.A.E.

L. G.