L’association 3e millénaire rend hommage aux artistes algériennes : En signe de reconnaissance

A l'occasion de la journée internationale de la femme, l'association artistique et culturelle 3e Millénaire, en partenariat avec l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et le Théâtre national algérien ont rendu samedi après-midi un vibrant hommage à trois artistes algériennes, Saliha Karbache, Hafida Bendiaf et l'illusioniste Lynda Moussouni.

C'est sous les pittoresques sonorités de la zorna que le trio féminin a fait son entrée sur les planches de la salle Mustapha- Kateb au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi dans une excellente ambiance. Ils sont venus nombreux pour partager ces moments d'exception avec elles. Ainsi, des membres de leur famille, des admirateurs et des artistes ont tenu à être présents à cet hommage. Cet événement de timbre algérois ne pouvant être mieux auréolé sans les sonorités de l'un des maîtres de la musique chaâbi, à savoir le regretté El Hachemi Guerrouabi, son fils Mustapha Guerrouabi a gratifié l'assistance d'un florilège de chansons cultes de son père dans une ambiance des plus festives, entre applaudissements en chœur et youyous. D'autres artistes comme Abdelaziz Benzina ou Mohamed Lamari ont tenu à rendre hommage aux trois femmes en guise de remerciement pour tout ce qu'elles ont donné à la scène algérienne. De son côté, Hafida Bendiaf a mis en avant l'importance de telles initiatives tout en rappelant la nécessite d'organiser des rencontres entre les artistes. " Sid Ali Bensalem fait un travail colossal, il a rendu hommage à plus de 200 artistes et ce n'est pas rien. L'hommage, la reconnaissance et la chaleur des retrouvailles sont la vie de l'artiste. J'ai toujours souhaité avoir un lieu de regroupement pour les artistes, comme c'était le cas à la radio algérienne à l'initiative de Tahar Ouatar ", a-t-elle souligné. Par ailleurs, l’illusionniste Lynda Moussouni a rendu hommage à toutes les artistes algériennes. Elle qui a bravé les tabous de toutes sortes et réussi dans un domaine typiquement masculin au courant des années 1970, à savoir les tours de magie, peut se vanter aujourd’hui d’avoir tout exploré. " J'ai commencé ma carrière au TNA en tant que comédienne, j'ai fait ensuite le ballet et la danse avant de basculer carrément dans une carrière d’illusionniste après l'obtention de ma licence en 1972. C’était difficile de s'imposer au début car celà était réservé uniquement aux hommes", a conclu Lynda Moussouni.

Kader Bentounès