Colloque national sur Cheikh El Fodhil el Ourtilani à Sétif : Un modèle de pondération

« La modération dans la pensée de cheikh el Fodhil el Ourtilani », c’est sous ce thème qu’a débuté, dimanche à Sétif, la quatrième édition du colloque consacré à la vie et à l’œuvre de cet éminent penseur algérien, et qui s’est déroulée sur deux jours, à l’initiative de la Direction de la culture, en coordination avec la daïra et la commune d’Ath Ourtilène.

Cette manifestation qui se tient à la maison de la culture «Houari-Boumediene» de Sétif, à été marquée par la présence du ministre de la culture Azzedine Mihoubi, du wali de Sétif, du président de l’APW et de l’ensemble des autorités civiles et militaires ainsi que de nombreux historiens, chercheurs et universitaires venus de différentes wilayas du pays.

Après l’inauguration d’une imposante exposition de manuscrits, calligraphie arabe, photos et documents historiques retraçant en grande partie l’œuvre déployée par Cheikh el Fodhil et les savants de la région parmi lesquels, Mouloud Lahbib, l’enfant de Tala Ouzra (commune de Ain Legradj) dont bien des œuvres manuscrites notamment à l’instar de « Bahr Edoumoou » qui date de 1565 sont portées à la connaissance du public. Le wali et le ministre prendront la parole pour dire leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l’organisation d’une telle rencontre destinée à faire la lumière sur le riche patrimoine de la région et le parcours élogieux de cet éminent penseur qu’était Cheikh el Fodhil el Ourtilani, dans une contribution sans faille depuis son plus jeune âge à la dynamique engagée par les Oulémas et partout où il se trouvait, au-delà des mers, pour la défense de la cause nationale. Le ministre de la Culture qui qualifiera cette rencontre « d’événement historique sur un homme historique» ne manquera pas d’encourager tous ceux qui veillent à préserver la mémoire de l’Algérie et de ses savants, car dira-t-il, c’est là autant de vertus de la culture de reconnaissance et de fidélité que nous devons impulser dans les rangs des générations montantes.

Il parlera longuement de Cheikh el Fodhil el Ourtilani, de son parcours, ses principes et ses œuvres, au cœur de l’école d’Ibn Badis, au moment où le colonialisme s’attelait à effacer l’identité de notre peuple, ses valeurs et son authenticité, de ses efforts auprès d’Algériens expatriés en France puis en Egypte, avant de s’étaler longuement sur cette riche expérience de Cheikh el Fodhil au Yémen, ce pays dira-t-il où ce réformiste a laissé des empreintes indélébiles, portant par la même et sans cesse l’Algérie au cœur de ses activités.

Autant d’acquis que cheikh el Fodhil consolidera d’avantage dès le début de la glorieuse révolution de Novembre, depuis le Liban, avant de s’éteindre le 12 mai 1959 à Ankara. Sa dépouille repose depuis le 12 mars 1987 au cimetière des martyrs de Beni Ourtilène. «Aujourd’hui, ajoutera le ministre, on doit s’inspirer et se ressourcer dans l’histoire de ces grands hommes de l’Algérie», consacrant une large part de son intervention à la modération, son importance et l’impact qu’elle est appelée à produire dans les sociétés qui vivent dans l’intégrisme, l’ignorance et la violence. «C’est la conséquence du vide face auquel nous avons tous à charge de livrer une bataille, car une idée peut germer et devenir un projet», dira le ministre qui rendra un vibrant hommage à l’ANP et à toutes les forces de sécurité, mais établira la nécessité pour chaque citoyen de consolider le front interne, rappelant à cet effet le message du président de la République aux participants au séminaire sur le Coran et consacré à la modération.

L’éducation, la famille, la mosquée constituent autant de maillons forts dans l’immunisation de la société et des générations à venir, dira le ministre, qui mettra en exergue la logique de la citoyenneté et la culture du pardon et de la fraternité.

Messaoud Hassanine, fils de cheikh el Fodhil el Ourtilani , saisira également cette opportunité pour exprimer ses remerciements au ministre et au wali de Sétif qui dira-t-il s’est investi pleinement dans la mise en place d’une telle rencontre qui se veut un moment fort de la mémoire et une juste reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui se sont sacrifiés depuis leur jeunesse à la cause de leur pays.

Des interventions qui laisseront place à la projection d’un documentaire sur la vie et l’œuvre de Cheikh el Fodhil et à la première des 14 communications qui seront prononcées au cours de ce colloque à Sétif et Beni Ourtilène. Le Dr Med Akli Ait Souki de l’université « Mohamed-Lamine- Debaghine» Sétif 2, s’est penché sur « les penseurs réformistes dans la région de Beni Ourtilène : l’exemple de Cheikh el Fodhil el Ourtilani », au moment où différentes personnalités dont Messaoud Hassanine el Ourtilani, Tahar Ait Aldjat, El Hadj Amor Gaya seront honorées.

Hier, les participants au colloque sur Cheikh el Fodhil el Ourtilani se sont déplacés à Beni Ourtilène où se sont poursuivis les travaux de cette rencontre marqués notamment par l’inauguration de la maison de jeunes

« Ben Akila Med Erachid », après sa réhabilitation, la visite des expositions mises en place à cette occasion, le recueillement devant la tombe de Cheikh el Fodhil el Ourtilani et plusieurs communications se rapportant à cet éminent penseur algérien et militant de la première heure.

F. Zoghbi