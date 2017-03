Regard : Quand l’ail fait « pleurer »

L’ail, fait bien l’intéressant, depuis quelque temps. Il lève la tête pour dire qu’il est là. Avec un air moqueur et menaçant, il nous regarde du haut de sa tour d’ivoire, courir dans tous les sens, s’essouffler aussi, sans pouvoir l’approcher. Il nargue tout le monde, usant et abusant de toute sa « force » pour rester le maître des maîtres, de toutes les sauces et des festins. Le super, le magique aliment, n’a pas froid aux oreilles et sans pudeur, il nous fixe droit dans les yeux avec un excès de zèle, sans égal pour faire « pleurer » les ménagères, privées, bon gré, mal gré, de cet exhausteur naturel indispensable pour relever le goût des plats qu’elles mijotent. Plus cher que la viande, les fruits exotiques et surtout la précieuse banane, le cousin germain de l’oignon, excelle dans l’art de dénigrer les gens, de les envoyer carrément balader. Sans foi, ni loi, il impose son diktat, sur le marché. Il devient même un hyper produit, coté en bourse. Se le procurer relève désormais de l’impossible. Le fameux billet « rose » ne suffit pas pour se le permettre. Dommage pour les ménagères qui devraient pourtant s’en passer. Idem pour les amateurs de la médecine douce, appelés, eux également à trouver d’autres palliatifs pour traiter une toux ou faire baisser une tension artérielle. Les bienfaits de cet aliment ou ses propriétés, reconnus, ne changent rien à la triste réalité qui fait aujourd’hui que l’ail refuse toujours de descendre de son piédestal, malgré nos maintes supplications, toutes vouées à l’échec. C’est la rupture pure et simple entre le consommateur et ce légume qui perd, à coup sûr, de plus en plus, son « aura » dans nos cuisines. Changer nos mœurs alimentaires est vivement recommandé. La rose puante, piquante aussi a dit son dernier mot.

Samia D.