Coopération hospitalière : Des spécialistes d’Alger et d’Oran à Adrar

Un staff médical bénévole constitué de spécialistes venus d’Alger et d’Oran, a entamé en ce début de semaine des consultations médicales spécialisées et des interventions chirurgicales dans les structures hospitalières de la wilaya d’Adrar.

Entrant dans le cadre d’actions de bénévolat et de coopération entre structures hospitalières des régions du sud et du nord du pays, cette initiative, assurée par 47 praticiens issus des CHU d’Oran et Mustapha Bacha d’Alger, vise le renforcement des prestations médicales spécialisées au profit d’un plus grand nombre de malades de la région. Soins et assistance médicale sont prodigués aux malades de la région qui devront ainsi bénéficier d’interventions chirurgicales et de consultations médicales dans les spécialités de chirurgie générale, néphrologie, neurologie, cardiologie, anesthésie-réanimation, gastrologie, gynécologie, urologie, pneumologie et dermatologie, a précisé M. Abdelkader Omiri. Selon le chef de service de la prévention à la DSP d’Adrar, quatre groupes médiaux sont déployés dans les établissements publics hospitaliers d’Adrar, Reggane, Aoulef et Timimoun, en vue de permettre au plus grand nombre de malades de bénéficier de ces prestations médicales spécialisées, a-t-il indiqué. Cette initiative sera sanctionnée par une rencontre de formation sur la prise en charge médicale au profit des praticiens spécialistes, généralistes et agents paramédicaux locaux, selon la même source.

Il faut rappeler que depuis plusieurs années, des opérations de jumelage inter-établissement sont réalisées à l’initiative de chefs de service de CHU, de sociétés savantes ou de chef d’établissement hospitalier du Nord, opérations qui se traduisent par des activités de soins et de formation continue. Le bilan d’exploitation des actions entreprises dans le cade de ce jumelage entre les hôpitaux universitaires du Nord et les hôpitaux du Sud ou des Hauts Plateaux, aurait, selon le ministère de la Santé, « fait ressortir des résultats positifs et encourageant qu’il faudrait maintenir et leur donner un essor particulier en vue de leur intensification ».

Wassila Benhamed