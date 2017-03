Obésité : Un problème de… poids

Près de 100 professionnels de la santé ont pris part jeudi dernier, au palais de la culture, Mohamed Boudiaf d’Annaba, aux travaux d’une journée de sensibilisation, d’information et de formation sur l’obésité et ses conséquences sur les maladies rénales. Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le professeur Ahsène Atik, chef de service néphrologie et dialyse à l’hôpital Ibn Sina du centre hospitalier et universitaire (CHU), a mis l’accent sur l’importance du thème principal « Rein et Obésité » proposé au débat et son impact sur la bonne prise en charge des patients. Puis, il a expliqué les objectifs de cette rencontre scientifique qui vise, selon lui, à la mise à niveau des connaissances et d’échanger d’expériences dans ce domaine, indiquant que ce rendez-vous scientifique s’inscrit dans le cadre de la préparation de la réunion d’évaluation prévue le 15 mars courant à Blida. Lui succédant, le professeur Othmane Seba, chef de service néphrologie du CHU de Tizi-Ouzou, a insisté sur la greffe apparenté, selon lui cette dernière a fait beaucoup de progrès souhaitant que le projet relatif à la transplantation cadavérique soit réalisé dans les meilleurs délais. Il existe actuellement pas moins de 22.000 patients en Algérie qui sont traités par hémodialyse, selon les statistiques fournies lors de cette journée qui font état également de 1.600 patients qui viennent de subir une transplantation et 600 autres dialysés par péritonéale. Le CHU de Annaba enregistre près de 1.000 patients hospitalisés et 6.500 sont vus en consultation. La même structure de santé a réalisé pas moins de 32 greffes rénales et prévoit 40 autres en 2017, a fait savoir le professeur Ahsène Atik. Les travaux de cette rencontre ont permis par ailleurs, aux participants d’évoquer les facteurs de risque à l’origine des maladies rénales qui sont devenues un problème de santé publique, selon les congressistes. Organisé par le CHU de Annaba, ce rendez-vous scientifique qui comporte une dizaine de communications autour de quatre thèmes centraux, a donné lieu à un riche débat.



B. Guetmi