Véhicules pour Handicapés : Un pas vers l’autonomie

Fini le parcours du combattant pour les personnes handicapées voulant acquérir un véhicule aménagé ? Est-ce le bout du tunnel pour ces handicapés moteurs qui veulent accéder à une plus grande autonomie dans leur vie sociale ?

Après des années de blocages et d’obstacles provoqués par les administrations notamment les douanes algériennes vis-à-vis des personnes handicapés et des concessionnaires, le calvaire et les tracasseries pour l’aménagement d’un véhicule semblent connaître leur fin. En effet, les personnes handicapées désirant acquérir une voiture peuvent enfin procéder à des aménagements sur le véhicule pour l’adapter à leur déficience. La loi de finances 2017 a apporté des nouveautés, en ce qui concerne l'acquisition de véhicules par les personnes souffrant d'un handicap moteur. Un article de cette loi vient de clarifier la procédure, mettant fin à une situation qui durait depuis cinq années. Les personnes atteintes d’un handicap moteur, peuvent acquérir en entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq ans, en exonération des droits et taxes, un véhicule de tourisme neuf, adapté à leur handicap. Les véhicules acquis en entrepôt sous-douane par les concessionnaires ou par les personnes handicapées moteurs peuvent être adaptés sur le territoire national, auprès d’entreprises spécialisées. L’aménagement est subordonné à l’autorisation du Chef d’Inspection Divisionnaire des Douanes, sur demande du concessionnaire ou de la personne handicapée. Après l’autorisation du Chef d’Inspection Divisionnaire des Douanes, les véhicules sont placés, en sortie d’entrepôt sous-douane, sous le régime du perfectionnement actif. Le dossier établi en vue de l’acquisition ou de l’importation, est déposé par le concessionnaire ou par la personne handicapée auprès des services des douanes algériennes. Les responsables des finances viennent ainsi clarifier la situation. L'aménagement du véhicule destiné aux handicapés nécessitant des aménagements, peut se faire, désormais, sur le territoire national et ces véhicules sont dispensés du paiement des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée et des formalités du contrôle des changes. Un grand « ouf » pour les personnes handicapés qui n'auront plus à affronter à chaque fois une administration tatillonne pour acheter leur voiture.



Les lois facilitent, l’administration complique



« Un véhicule pour un handicapé moteur n'est pas un luxe mais une impérative nécessité pour se déplacer, d'autant plus que dans notre pays il n'existe aucune commodité pour facilité les déplacements de cette frange de citoyens », affirme Kamel, handicapé moteur qui tente depuis 4 ans d’acquérir un véhicule sans succés. La FAPH a fait un véritable plaidoyer contre les blocages et les obstacles provoqués par les administrations notamment les douanes algériennes vis-à-vis des personnes handicapés et des concessionnaires qui refusaient d’importer ou d’aménager ces véhicules pour handicapés. Pourtant, la réglementation en vigueur donne droit aux personnes handicapées moteurs à l’acquisition d’un véhicule aménagé tous les cinq ans, en exonération des droits et taxes, et ce, conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi de finances de l’année 1989, modifié et complété. Jusqu’à l’année 2011, les personnes concernées bénéficiaient de ce droit sans problème, après avoir payé, en plus du prix du véhicule en hors taxes (HT), le coût de l’aménagement opéré chez le seul atelier disponible au niveau national, situé sur les hauteurs de la capitale, qui varie entre 100.000 et 200.000 DA. Or, depuis cette date, les concessionnaires évitaient de traiter avec les personnes handicapées pour le bénéfice de ce droit octroyé par les lois et règlements en vigueur, en prétextant que les services des Douanes refusent l’application de cette disposition sur les véhicules aménagés par l’atelier en question. Ils exigent que le véhicule concerné soit importé aménagé de l’usine, et ce, conformément à l’interprétation textuelle de l’article en question. Ce dernier stipule que le véhicule doit être « spécialement aménagé en usine », en dépit du fait que dans la pratique, même en Europe, les aménagements des véhicules destinés aux personnes handicapées se font dans des ateliers spécialisés. La fédération des handicapées a interpellé toutes les parties concernées afin de se concerter et trouver une solution à cet épineux problème.

La FAPH avait demandé aux autorités concernées de former les ingénieurs des mines à la conformité des aménagements et d’ajouter un code « aménagement de véhicules pour personnes handicapées » dans la nomenclature du ministère du Commerce. La fédération a interpellé par ailleurs les décideurs pour faire pression sur les concessionnaires afin d’introduire dans leur programme de production, l’aménagement des véhicules qui leur sont nécessaires.

Farida Larbi