Procès du groupe « Gdeim Izik » : « Des conditions inéquitables»

Le collectif d’avocats français, défendant les détenus politiques sahraouis dans le cadre du procès de Gdeim Izik, a affirmé hier, que le nouveau procès, se déroule dans des conditions « tout à fait inéquitables ». « Nous, avocats des accusés poursuivis dans le cadre du procès de Gdeim Izik, nous nous battons depuis des années pour faire respecter les droits fondamentaux de nos clients. Depuis plus de six ans, ces derniers subissent de multiples violations : tortures et mauvais traitements, détention arbitraire, condamnation sur la base d’aveux forcés, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, sans compter les représailles visant à les punir pour avoir revendiqué leurs droits », ont-ils indiqué dans un communiqué. Les avocats ont affirmé que le nouveau procès, débuté le 26 décembre 2016, « se déroule dans des conditions tout à fait inéquitables mais nous restons à leurs côtés ». Le collectif d’avocats français a dénoncé que la présomption d’innocence des militants sahraouis est « chaque jour bafouée», rappelant que les prisonniers politiques sahraouis sont maintenus en détention provisoire « sur la seule base de leurs aveux forcés». « Ils sont diffamés par les médias marocains. Nous sommes empêchés de nous entretenir avec eux dans le respect de la confidentialité des échanges clients-avocats. Les avocats assistent à leur procès dans une cage en verre d’où ils ne peuvent pas suivre les débats, pendant que leurs parents, interdits d’entrer dans la salle d’audience, se font malmener voire tabasser devant le tribunal », ont-ils ajouté, soulignant que leurs plaidoiries sont « systématiquement interrompues ». Ils dénoncent également que les magistrats marocains rejettent leurs mémoires « arbitrairement, sans fondement juridique valable », indiquant qu’ils sont « insultés » dans la salle d’audience et « tout simplement empêchés » de défendre leurs clients, en violation « manifeste » du droit à un procès équitable. Par ailleurs, les avocats ont tenu à démentir l’information rapportée par un site marocain indiquant qu’ils allaient se retirer de la défense. « Si, pour défendre nos clients, nous avons accepté les injures et les insultes, quel affront insupportable les autorités ont-elles prévu de nous infliger pour qu’elles anticipent ainsi notre départ », se sont-ils demandé. Lors d’une conférence de presse organisée, mardi dernier, à l’Assemblée française ces mêmes avocats avaient dénoncé un « simulacre» de procès. Le député de la Gironde (sud-ouest de la France), Noël Mamère, avait déclaré à cette occasion que « nous sommes confrontés à un procès inéquitable », appelant la France, pays des droits de l’homme, à jouer un rôle et « dire son indignation face à ce procès ‘’caricature’’ ». « Nous ne pouvons accepter que ce procès se tiennent dans ces conditions et la France doit dire son mot», avait-il dit devant quelques journalistes français, faisant remarquer que le Maroc a « beaucoup d’amis dans cette maison (Assemblée française) et dans la presse française».