Le ministre sahraoui des affaires étrangères Mohamed Ould Salek : « La démission de Christopher Ross est un geste de protestation »

Alors que les spéculations vont bon train sur le successeur de Christpher Ross, le ministre sahraoui des Affaires étrangères a déclaré hier lors d’une conférence de presse animée au siège de l’ambassade de la RASD à Alger que « la question qui se pose n’est pas tant de savoir qui sera le représentant ou l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU » suite à la démission de Ross qui prendra effet à partir du 31 mars courant .

Selon le conférencier « le problème central est de savoir si le Maroc va coopérer avec l’ONU et respecter ses propres engagements souscrits, signés et solennellement acceptés en 1991 ». S’agissant de la démission de M. Ross, M. Ould Salek dira qu’il est de tradition qu’à l’élection de chaque nouveau SG de l’ONU, tous les envoyés spéciaux ou représentants personnels désignés par le précédent SG déposent leur démission. « Elle peut être acceptée comme il peut leur demander de poursuivre leur mission » a-t-il indiqué. Toutefois a estimé le chef de la diplomatie sahraoui « il est possible que la démission de Ross soit « un signe de protestation » contre la position marocaine et la complicité dont il bénéficie auprès certains membres du conseil de sécurité. Pour Ould Salek par son geste « il a tenté » de mettre l’accent sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission du fait des entraves placés par le Maroc et le refus de l’Espagne et de la France à œuvrer pour convaincre le Maroc de lever tous les obstacles qui ont pénalisé les efforts de l’ONU et de Ross.. Pour Ould Salek il est avéré que la complicité dont bénéficie le Maroc au sein du Conseil de sécurité a fait échouer tous les tentatives de la communauté internationale. Ainsi soulignera-t-il « M. Ross a démissionné comme avant lui James Baker ».

Il dira aussi que de nombreux fonctionnaires de la Minurso ont aussi démissionné suite aux pressions exercées par le Maroc. Il reste aussi persuadé que le Maroc agira de même avec le prochain envoyé personnel du SG de l’ONU/ Mais pour le ministre sahraoui des Affaires étrangères l’autre question qui se pose est celle de savoir si « la France va permettre au Conseil de sécurité d’assumer ses responsabilités et donner l’ordre à la Minurso de finaliser son mandat qui est l’organisation d’un referendum ». Cette mission a-t-il poursuivi « n’est pas une mission de l’ONU pour le commerce du Maroc au Sahara occidental ».



Guergarat : le Maroc ne s’est pas retiré



Par ailleurs, le ministre sahraoui s’étalera sur la situation à Guergarat et dira que l’objet de la conférence de presse était d’informer l’opinion publique internationale sur ce que le Maroc affirme au sujet de son retrait de Guergarat. Le ministre sahraoui indiquera que les assertions marocaines sur son retrait sont fausses. « la brèche demeure dans le mur de défense qui constitue la démarcation entre les troupes sahraouies et marocaines depuis 1991 », a-t-il souligné et de poursuivre « le Maroc a ouvert, unilatéralement et en violation des termes du cessez-le-feu conclu avec le front Polisario sous les auspices des Nations unies, un couloir qui lui permet du faire du commerce et de se comporter au Sahara occupé comme s’il s’agissait de son territoire » pour le conférencier « cela constitue une violation du cessez-le-feu.

Les troupes marocaines sont sorties du mur pour surveiller la construction d’une route, déjà dénoncée par les Nations unies en 2000, et ce sont déployées à quelques dizaines de mètres, mais la brèche reste ouverte ». C’est pourquoi a-t-il affirmé L’ONU et la Minurso doivent veiller à ce que l’accord militaire entre le front Polisario et le Maroc concernant le cessez le feu soit être respecté.

« Les Nations unies doivent assumer leurs responsabilités »a-t-il ajouté. Ould Salek déclarera que « Le peuple sahraoui lutte par tous les moyens » pour arracher son indépendance et « si on est obligé de livrer la guerre au Maroc on le fera pour qu’il se plie à la légalité internationale et se retire des territoires de la RASD »a-t-il averti, rappelant que le plan de règlement de 1991 et le projet de l’organisation d’un référendum ont été obtenus suite à seize ans de guerre menés contre l’occupant .



Libération de tous les prisonniers



A une question sur les prisonniers politiques de Gdeim Izik, le ministre sahraoui dira que « l’occupant marocain se comporte contre le peuple sahraoui comme le font toutes les colonisations en le réprimant, ce qui démontre l’absence d’une volonté politique chez le gouvernement marocain de respecter les droits de l’homme sur les territoires occupés et créer les conditions favorables pour une paix durable sur la base du respect de la légalité internationale et le respect du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et l’indépendance. Il dira à ce sujet que la RASD regrette qu’un membre permanent au conseil de sécurité, la France, soit complice du Maroc et empêche la mission de la Minurso de contrôler le respect des droits de l’homme ». Il dira aussi que le Maroc refuse la mise en place d’une commission internationale indépendante pour établir un rapport sur les droits de l’homme dans les territoires occupés et dans les camps des réfugiés.

« On défie le Maroc d’accepter la création d’une commission onusienne indépendante qui visitera les territoires occupés et les camps de refugiés pour s’enquérir de la situation des droits de l’homme » a-t-il annoncé demandant la libération de tous les prisonniers politiques, dont le seul tort est de revendiquer le droit à l’indépendance.

Nadia Kerraz