Dans la lucarne : On aurait pu l’éviter

Notre football, depuis l’AGO du 27 février dernier, est sans président. Il faut dire que le président sortant, Mohamed Raouraoua, las par les critiques qu’il a essuyé depuis l’élimination de notre équipe nationale de la CAN 2017 au Gabon n’a pas voulu se représenter. Celle ci avait vu pourtant, le pays organisateur, le Gabon, et le champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, faire des révérences dès le premier tour. Ce sont des choses qui arrivent. La France, championne du monde en titre, s’est faite éliminée, dès le premier tour lors du mondial nippon-coréen, organisé conjointement par les deux pays. Le Sénégal avait même réussi à battre la France lors du match d’ouverture. Ces « pannes techniques » font partie du jeu. Le football, on ne le répètera jamais assez, n’est pas une science exacte. C’est pour cela qu’on ne peut pas se liguer contre un seul homme parce que notre équipe nationale a failli dans une compétition majeure. Tout le monde le regrette et a vécu cette édition gabonaise avec angoisse ; la souffrance se lisait sur chaque visage. Ce n’était, cependant pas une raison pour jeter « le bébé avec l’eau du bain ». Sommes-nous devenus subitement des jusqu’au-boutistes qui ne reculent devant rien pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés ? Il est vrai que face à l’échec, mal pris par les observateurs, mais aussi les supporters amoureux de l’équipe nationale, on aurait dû laisser la « tempête passée » et se réunir avec toutes les bonnes volontés afin de trouver une solution qui pourrait solutionner les problèmes de notre « jeu à onze ». Malheureusement pour notre football, les différents acteurs —notamment certains—ont fait de l’invective, de la critique destructrice leur cheval de bataille. L’ unique but, apparemment, était de faire tomber de son piédestal le président de la FAF. Un point, c’est tout. Que le football soit voué après aux gémonies, cela ne les intéresse pas. Tout le monde sait que beaucoup de chantiers, mais aussi d’importantes échéances, attendent à court terme notre football. Il y a d’abord la nécessité de poursuivre et concrétiser des projets assez ambitieux comme l’hôtel « 5 étoiles », l’Académie de la FAF qui va insuffler du sang neuf à notre jeu concernant la formation des jeunes catégories. Nul n’ignore à ce niveau, qu’un grand travail attend cette discipline lorsqu’on connait notre retard par rapport aux équipes africaines. Nos jeunots sont toujours absents dans les différentes CAN des U17, U20, U20…

Il fallait donc mettre l’accent sur ce volet du football assez important. Au lieu de s’appesantir sur ce qui peut nous aider à repartir de plus belle, on est en train de tirer à côté de la plaque pour ne pas dire « à blanc ». C’est ce qu’on appelle communément, les combats stériles frisant les querelles intestine qui n’ont ni queue, ni tête. Aujourd’hui par ces prises de positions infructueuses, l’AGE de la FAF est telle une coquille vide du fait que personne n’a voulu déposer sa candidature pour présider aux destinés du football algérien. Heureusement qu’aux dernières heures de la boucle finale de dépôts des candidatures, Zetchi a présenté son dossier qui demeure la seule candidature.

Si sa candidature est validée, il sera seul le 20 mars à Sidi Moussa pour la succession à Raouraoua.

Ce sera alors une autre page de notre football, à qui on souhaite un avenir plein de succès, qui s’ouvre, surtout que le président sortant a laissé plus de 800 milliards de centimes dans les caisses et un solde positif avec un bénéfice de 1354 milliards de centimes.

La continuité est donc assurée !

Hamid Gharbi