Quadruplé de l'Algérien Chenihi

Le Club Africain de Tunis a écrasé la formation de RSLAF de Sierra Leone sur le score sans appel de 9 buts à 1, dont un quadruplé de l'attaquant algérien, Brahim Chenihi, en match aller comptant pour les seizièmes de finale aller de la coupe de la CAF, disputé dimanche au stade de Radès (Tunis). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Brahim Chenihi (3, 16 s.pen, 42, et 51), Nader Ghandri (6), Saber Khalifa (63), Oussema Darragi (77.sp), Fakhreddine Jaziri (80) et Imed Meniaoui (88) pour le Club Africain, et Ibrahim Sylla (53) pour le club sierra-léonais. Le Club Africain a fait mieux que l'autre représentant tunisien engagé dans cette même compétition, le CS Sfaxien, qui avait étrillé, samedi à Sfax, Young Sports Académie Bamenda du Cameroun (5 à 0). Un excellent début des clubs tunisiens avant les matches retour qui auront lieu le week-end prochain en déplacement.