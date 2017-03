FAF : Zetchi dans les prolongations

Les regards des spécialistes étaient rivés sur ce qui passait au niveau de la commission de candidatures, installée le 27 février dernier, et présidée par Baâmeur, le président de la Ligue de football de la wilaya de Ouargla.

Il faut dire que les cartes étaient connues dès le départ, surtout que le président sortant, réélu en 2009, ne voulait pas se présenter pour un troisième mandat. Il avait eu à gérer le football algérien en tant que président en 2001. Après un bail à la présidence de la FAF, il n’a pas poursuivi son travail étant sévèrement critiqué par la presse et même certaines autres parties —pour ne pas les nommer. Apparemment, en son for intérieur, il a estimé qu’il était temps de partir et de présenter sa candidature au Comité exécutif de la CAF dont les élections auront lieu ce jeudi à Addis Abeba. Il ne pouvait être au « four et au moulin» éternellement.

Par conséquent, dimanche, à 17h, c’était le dernier délai fixé par la commission des candidatures pour recevoir les dossiers d’éventuels postulants, toutefois par absence de candidats, le délai a été prolongé jusqu’à minuit. C’est à cette période que le dossier de Kheiredine Zetchi, le président du PAC, a été déposé avec les 12 membres de son Bureau Fédéral. Il a déjà nommé son premier vice-président, le président du NAHD, Ould Zemirli Mahfoud, ainsi que le président de l’USMA, Rebouh Haddad (2ème vice-président). Présents également, Naïma Louadi (féminine), Mohamed Maouche, Djahid Zefzef (Bureau Fédéral sortant), Bahloul (Taref), Guedah (Skikda) et d’autres membres issus de la Wilaya de Tamanrasset, Bel Abbes et aussi Mme Fertoul. Pour le moment, il la candidature a été accepté par cette commission. Il faudra seulement attendre si elle sera validée par la commission de recours présidée par le président de l’ESS, Hassan Hammar. En attendant, il y a lieu de dire que les choses commencent à s’éclaircir pour la FAF et surtout la continuité du travail dans cette structure qui gère le football algérien. On sait que beaucoup de choses attendent les Verts, surtout qu’on est en butte à la problématique du coach national qu’il faut d’urgence désigner pour succéder à Leekens. Il y a aussi les chantiers en suspens comme l’Hôtel 5 étoiles, l’Académie de la FAF... On apprend, selon certaines sources, que Zetchi a l’intention de donner, s’il est élu, toute son acception à la formation. Celle-ci est le parent pauvre du football national. D’ailleurs, seule l’Académie qu’il avait lancée il y a quelques années est en train de donner ses fruits. Aujourd’hui, on peut dire que la FAF va changer de président si les choses vont dans le bon sens. Il y aura certainement une nouvelle politique, que Zetchi est un partisan du joueur local. Il avait même affirmé que l’équipe nationale aura une « ossature » de joueurs locaux. Par contre, on ne sait pas comment sera son attitude vis-à-vis des joueurs « pros ». Une chose est sûre, il ne ramènera que ceux qui sont capables de nous ramener un

« plus » à l’image de Mahrez, Feghouli, Brahimi, Slimani, Bentaleb, Taîder, Bensebaini, Ghoulam… Il est certain qu’après le 20 mars, du changement est attendu à la FAF. Ce serait une première qu’un « privé » soit à la tête de la FAF, elle qui a toujours été présidée par des commis de l’Etat. On espère que tout ira pour le mieux pour notre football, même si rien ne sera facile si toute la famille du football ne s’unit pas. Une nouvelle qui tourne pour un football considéré parmi les meilleurs d’Afrique et qui mérite de remporter une deuxième étoile à l’instar de celle de 1990 lorsque l’Algérie l’avait organisée et remportée avec le président Omar Kezzal et Kermali (Allah Yerham3om)

H. G.

Le dépôt de candidature prolongé jusqu'à minuit



