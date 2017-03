Pourparlers de paix sur la Syrie : Les rebelles boycottent Astana

Les factions rebelles syriennes ne participeront pas aujourd’hui et demain à Astana au nouveau cycle de pourparlers de paix avec des responsables du gouvernement syrien, a déclaré hier un porte-parole de la délégation de l'opposition armée. Oussama Abou Zeid a expliqué ce boycott notamment par "des promesses non tenues liées à la cessation des hostilités" en Syrie, où un cessez-le feu a été décrété en décembre à l'initiative de Moscou et Ankara. "Nous avons décidé de ne pas participer car la solidification du cessez-le-feu n'a pas eu lieu", a de son côté expliqué Ahmad Othman, un commandant de la fraction Sultan Mourad, un groupe soutenu par Ankara. Ces pourparlers sont organisés dans la capitale du Kazakhstan par la Russie et l'Iran, ainsi que la Turquie. Deux rounds de négociations ont déjà eu lieu cette année à Astana mais sans déboucher sur une percée majeure permettant d'envisager une solution à un conflit qui a fait plus de 320.000 morts en six ans.