Référendum d'indépendance en Ecosse Londres : «Un facteur de division»

Un nouveau référendum d'indépendance en Ecosse serait un "facteur de division" et créerait "une énorme incertitude économique au pire moment possible", a estimé hier le gouvernement britannique, qui s'apprête à déclencher le Brexit. Le gouvernement écossais devrait se préoccuper davantage de "bien gérer" les dossiers intérieurs écossais, a ajouté Downing Street dans un communiqué qui fait suite à la démarche de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon qui avait annoncé hier son intention de demanderait la semaine prochaine l'autorisation d'organiser un référendum pour l'indépendance de la province fin 2018 ou début 2019, au moment où le lancement du Brexit est imminent. "La semaine prochaine, je demanderai au parlement écossais de m'autoriser à trouver un accord avec le gouvernement britannique pour lancer la procédure qui autorisera le Parlement écossais à légiférer sur un référendum d'indépendance", a dit

Mme Sturgeon à Edimbourg. "J'estime qu'il est important que l'Ecosse soit en mesure de décider de son futur (...) avant qu'il ne soit trop tard", a ajouté la Première ministre et chef des indépendantistes du SNP. L'Ecosse s'était prononcée à 62% contre la sortie de l'Union européenne en juin dernier, 52% des Britanniques ayant eux choisi le Brexit.