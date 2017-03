Présidentielle en France : Suspens total

La campagne électorale présidentielle en France se déroule, à quarante jours du premier tour, dans un suspens total que les électeurs, déboussolés, n’arrivent pas à décrypter en raison des affaires qui prennent le dessus sur les débats politiques. "C’est du jamais vu dans l’histoire de la Ve République", relève un grand nombre d’observateurs politiques, mettant en exergue la faiblesse des partis politiques et un paysage politique en pleine décomposition, notamment avec la fragmentation du clivage droite-gauche. Selon le dernier sondage sur la confiance politique (Cevipof- Opinionway), 75 % des Français estiment qu’aujourd’hui, les notions de gauche et de droite "ne veulent plus dire grand chose". Face à une gauche affaiblie par un quinquennat de dissensions et de modestes résultats et une droite embourbée dans des affaires de corruption et de détournements de deniers publics, l’électorat français, généralement à droite, assiste à une extrême-droite qui s’affirme de plus en plus. Le dernier sondage de l’institut BVA-Saledforce, publié samedi, vient confirmer cette tendance. Le candidat du mouvement "En Marche !", Emmanuel Macron (26 %), et la candidate du Front national (FN), Marine Le Pen (26 %), sont en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Le candidat de la droite François Fillon s’apprête à rencontrer demain les juges alors que de nouvelles révélations sur ses costumes de luxe, occupent les unes de la presse française. L'ancien Premier ministre qui avait prévu hier une série d'interventions sur son programme s'est dit victime d'une "chasse à l'homme" en accusant les journalistes de "fouiller ses poubelles". Le journal JDD a révélé hier que ses factures chez un tailleur parisien des quartiers chics avaient été réglées pour partie par un homme d'affaires dont le nom n'est pour l'instant pas connu. "On a quand même encore le droit de recevoir des cadeaux dans cette société", a insisté, excédé, M. Fillon, dans un entretien radio à l'origine programmé pour parler de son programme.

À propos de sa prochaine convocation chez les juges du parquet financier chargés d'enquêter sur des soupçons d'emplois fictifs visant sa famille, M. Fillon a répondu : "On ne peut pas dire que je m'y rende avec plaisir. Depuis le début je ne suis pas traité comme un justiciable comme les autres". Alors que cette affaire pourrait, comme il l'a lui-même reconnu, conduire à son inculpation, M. Fillon, 63 ans, reste déterminé à mener bataille "pour la victoire".

R I