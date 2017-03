15e Forum mondial du développement durable : Transition énergétique et alliances géostratégiques

«La Méditerranée et les pourtours régionaux - L’énergie au service de la paix et du développement», tel est la thématique du 15e Forum mondial du développement durable, dont les travaux s’ouvrent, aujourd’hui à Paris, avec la participation de ministre algérien de l’Énergie, M. Noureddine Boutarfa. L’édition de cette année, indique l’Observatoire européen de la Transition, sera concentrée «sur la problématique de l’énergie et du développement durable en Méditerranée».

Le développement durable étant un mode de développement équilibré, associant les impératifs d’efficacité économique, de préservation de l’environnement et d’équité sociale, le forum devra, par conséquent, conserver une marge non négligeable à la question de la transition énergétique dans la région méditerranéenne, une préoccupation d’ordre mondial d’ailleurs, en ce sens qu’elle engage l’avenir des futures générations. «Comment les pays méditerranéens peuvent-ils concevoir et mettre en œuvre leur transition énergétique dans une optique de développement économique et social, et de préservation de l’environnement», ce qui suppose «des réflexions sur l’urbanisation, l’approvisionnement en eau, l’efficacité énergétique, les politiques de prix des énergies, les conditions de financement des investissements, etc.».

«Comment tirer parti de la transition énergétique, pour développer de nouveaux partenariats autour de la Méditerranée», et saisir les opportunités «des complémentarités entre pays, et d’envisager de nouvelles formes de coopération», figurent parmi les questionnements qui seront abordés, lors de du 15e FMDD. Dans cette optique, il est attendu que la concertation traite de nouvelles formes de coopération entre les pays méditerranéens, dans le sens d’une stratégie de coopération, cohérente et efficace. Certains pays de la région, dont l’Algérie, sont dotés de «ressources gazières nouvelles, de champs éoliens, de potentiel de captation de l’énergie solaire, alors que d’autres disposent des technologies en matière d’«exploration et d’exploitation des gisements en mer profonde, production d’électricité d’origine nucléaire ou renouvelable, technologies des réseaux électriques», des atouts qui favorisent l’option du partenariat dans le pourtour méditerranéen, pour une éventuelle mise en valeur de ces avantages et pour instaurer une dynamique de développement au niveau de la région.

D. Akila