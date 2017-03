Groupe parlementaire d’amitié algéro-français : Des relations plus fortes

Le président du groupe parlementaire d'amitié algéro-français au Sénat français, Alain Néri, a soutenu que son pays avait la volonté de développer la coopération avec l'Algérie, notamment dans les domaines de la culture, de la formation professionnelle et de l'éducation.

Cette coopération, nous avons la volonté de la développer et c'est sur cette relation sincère et amicale que nous allons construire des relations encore plus fortes entre la France et l'Algérie, a-t-il déclaré à la presse, au terme de son entretien avec le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. Nous sommes ici parce que nous sommes des militants de l'amitié entre la France et l'Algérie et nous venons aborder les problèmes qui sont importants, prioritairement la culture, la formation professionnelle et l'éducation, a-t-il ajouté. Le parlementaire français a relevé que l'un des facteurs du développement qui raffermissent la démocratie, c'est le développement économique, expliquant que pour la concrétisation de ce dernier, il faut une bonne formation. C'est sur ces sujets que nous sommes venus approfondir nos relations, mais ce n'est qu'une partie de nos travaux. De son côté, M. Bensalah a indiqué que cette rencontre était une occasion d'un échange de vues sur des questions se rapportant au développement des questions bilatérales et entre les deux Parlements, saluant la dynamique que connaissent ces relations, selon un communiqué du Conseil de la Nation. Cette rencontre a permis également, de passer en revue les relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire, à la lumière des résultats du premier forum parlementaire entre le Conseil de la Nation et le Sénat français, tenu en octobre dernier, à Paris.



Élargir le partenariat



Des entretiens entre des parlementaires algériens et français, axés autour des moyens à même d'élargir le partenariat, de développer et consacrer la concertation entre les Parlements des deux pays, ont eu lieu au siège du Conseil de la nation. Ces entretiens co-présidés par M. Ali Benzaghou, président de la commission d'amitié algéro-française au Conseil de la nation et son homologue français, Alain Néri, ont permis d'aborder les réalisations de l'Algérie au cours des dernières années dans divers domaines, a précisé un communiqué du Conseil de la nation. A cette occasion, les actions des parlementaires des deux pays pour encourager, intensifier et diversifier la coopération au service des intérêts des deux pays, ont été mises en relief. Pour sa part, le président de la délégation parlementaire d'amitié algéro-française a souligné la nécessité d'examiner les opportunités de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, pour résoudre la problématique d'emploi qui est devenue l'un des problèmes des sociétés d'aujourd'hui. La rencontre a été également une occasion pour examiner les relations bilatérales, les voies et moyens à même de les renforcer et de les hisser à des niveaux meilleurs.