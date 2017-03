11e commission mixte algéro-vietnamienne : Examen des préparatifs

La 11e session de la Commission mixte algéro-vietnamienne se tiendra les 20 et 21 mars à Alger, a indiqué hier, un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines.

Dans ce cadre, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru, sur l’ "état d'avancement des préparatifs pour la tenue de cette commission".

Un forum d'affaires algéro-vietnamien est également programmé parallèlement aux travaux de la commission mixte, selon la même source. La rencontre entre M. Bouchouareb et le diplomate vietnamien a été aussi une occasion pour faire le point de situation des relations économiques bilatérales et les moyens de les renforcer. (APS)