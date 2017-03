La célérité avec laquelle les services de sécurité ont mené l’opération antiterroriste, samedi dernier à Bordj Bou-Arréridj, force le respect autant pour son exécution que pour ses dimensions.

Les services de sécurité qui ont agi dans des circonstances difficiles puisqu’ils ont dû intervenir dans un café situé en face d’un marché, ont accompli un véritable sans faute. Pourtant, c’était un week-end. Le café était plein et le marché était également bondé.

Les agents qui ont réussi à neutraliser le groupe terroriste ont fait preuve d’un professionnalisme certain. Non seulement, aucun citoyen n’a été touché, mais aucun membre de ce groupe n’a pu s’échapper. Mieux, ils n’ont même pas pu faire usage de leurs armes.

Que ce soit en matière de renseignement ou d’intervention ces agents et avec eux l’ANP toute entière démontrent, chaque jour que Dieu fait, leurs capacités à sécuriser le pays. Ce qui ne peut que rassurer la population qui craint les retombées de l’insécurité régnant dans plusieurs pays voisins. Mais au delà de ses résultats sans doute probants, cette opération comporte plusieurs enseignements qui ne manqueront pas d’être tirés par les observateurs.

Le premier consiste sans doute dans la lutte contre les résidus du terrorisme. Il est vrai que ce dernier est vaincu, mais les éléments qui continuent de sévir sont pourchassés où ils qu’ils se trouvent.

L’ANP qui est mobilisée au même titre que les autres corps de sécurité accorde à la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. La seconde leçon qu’il est nécessaire de tirer du succès affiché par les éléments de l’armée est liée à leur efficacité quel que soi l’endroit ou ils opèrent.

Quand les mêmes éléments ont réussi à éliminer le danger terroriste au complexe gazier de Tiguentourine sauvant, par la même occasion, des centaines d’otages algériens et étrangers, des langues se sont déliées pour évoquer l’intérêt porté par le gouvernement aux hydrocarbures qui a dépêché ses forces d’élite pour préserver la manne de devises.

La dernière opération a eu lieu dans une ville de l’intérieur, de surcroît dans un café.

Comme à Tiguentourine, la mission a été accomplie avec brio. Cela atteste, à l’évidence, que tous les éléments de l’armée épaulés par les autres services de sécurité dont le dévouement et la bravoure ne sont pas à démontrer, ont acquis un niveau de qualification et de vigilance qui doit être souligné. Ils n’ont pas seulement pour mission de sauver les biens comme les complexes gaziers, pétroliers et autres mais surtout de sauver des vies. L’opération de Bordj Bou Arreridj n’est qu’un exemple parmi d’autres. La population le sait, et salue à chaque occasion l’ANP comme le défenseur du pays.

Si les éléments de l’ANP, eux-mêmes fils du peuple, remportent succès sur succès, c’est surtout grâce à la mobilisation des citoyens. Par le renseignement d’abord, par la facilitation des opérations ensuite et enfin par le rejet des discours qui divisent, sèment le doute et déstabilisent. Les Algériens font front avec leur armée pour faire face à tous les dangers et si l’Algérie est debout, c’est grâce à tous où qu’ils se trouvent. Bordj Bou Arreridj en est témoin.

Fouad Daoud