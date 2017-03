M. Bouchouareb : « favoriser une politique d’import-substitution »

Poursuite des discussions avec Peugeot

«L’investissement est en croissance constante, depuis 2015 », a affirmé, hier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, qui intervenait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale.

M. Bouchouareb s’est monté très optimiste concernant l’évolution de son secteur ces deux dernières années, soit depuis qu’il est en charge du département de l’industrie. «Nous avons réalisé un taux de croissance de 3,9% en 2016 et nous visons un taux de 5% pour cette année» a-t-il estimé.

Pour y est parvenir l’invité de la radio a énuméré plusieurs projets qui entreront en production cette année, et dont l’investissement est de 5 pas moins de milliards de dollars.

A titre d’exemple, il a évoqué l’usine de textile de Tiaret réalisée en partenariat avec les turcs. Il a cité aussi le complexe sidérurgique de Bellara qui démarrera son premier laminoir en avril prochain et celui de complexe de Chiali à Oran dont l’entrée en production est prévue en mai. Poursuivant son bilan, le ministre a indiqué que le nombre des entreprises créées en 2016, a largement augmenté, et cela est justifié par l’augmentation des recettes de l’IBS qui ont progressé de 24%, pour la même période. Le ministre qui a révélé aussi que « les textes d’application des lois votés par les deux chambres du Parlement sont prêts et ceux liées au code des d’investissements ont tous été publiés». De ce fait, le ministre a souligné que « les entraves des investissements ne se situent plus sur le plan juridique avec toutes les lois votées récemment, mais dans le choix des créneaux qui devraient être plus ciblés ».

Il rappelle à ce propos que l’investissement est désormais encadré par un Conseil national présidé par le Premier ministre. A propos du secteur public, M. Abdeslam Bouchouareb indique que celui-ci est géré par le Conseil de participation de l’Etat et qu’à un niveau inférieur, la nouvelle loi sur l’investissement a institué une commission de recours en faveur des opérateurs se sentant lésés des avantages que leur confère la loi. A un autre niveau, M. Abdesselam Bouchouareb cite deux comités rattachés à son ministère, chargés, successivement de l’amélioration du climat des affaires et du suivi de l’exécution du pacte économique et social. Il explique que ces structures ont pour rôle de cerner toutes les problématiques vécues sur le terrain par les agents économiques et de faciliter l’acte d’investir en veillant à protéger la production nationale. Indépendamment des mécanismes liés à l’investissement, le ministre a tenu à rappeler les contraintes liées au financement des projets industriels, au foncier industriel et à l’accès à l’énergie, auxquels, dit-il, viennent s’ajouter les permis de construire, « autant de problèmes que rencontrent les investisseurs sur le terrain ». Dans la perspective de relance de l’économie, le ministre rappelle, en outre, que six lois avaient été initiées dont, annonce-t-il, celles sur l’investissement, la PME, la métrologie et la normalisation ont déjà été entérinées par les deux chambres. Il reste, ajoute-t-il, à faire voter la révision de la loi minière et celle sur les partenariats public – privé « dont il avait été fait référence durant la tripartite ». « La différence par rapport au passé, tient-il à souligner, c’est qu’au même moment où étaient votées ces lois, tous les textes d’application ont aussi été adoptés et publiés ». Pour l’exemple, il citera le Code des investissements dont, indique-t-il, les six décrets d’application ont été publiés dans le Journal Officiel. Il en est de même, déclare-t-il, pour l’ensemble des textes de loi qui ont été présentés à l’APN et au Sénat.



Le secteur du textile enregistre une croissance de 11% en 2016



Le ministre affirme en outre que la filière de textile a connu une croissance à deux chiffres en 2016 ; soit 11%. « Le complexe réalisé en partenariat avec les Turcs va rentrer en production au mois de juin prochain ; avec exportation de 60% de sa production. Dès juin, le contrat d’exportation de 2 milliards de dollars est déjà inscrit dans ce projet » précise Bouchouareb. Il cite dans le secteur sidérurgique l’entrée en production du premier laminoir de Bellara en fin avril ; alors que le 2e laminoir d’El Hadjar va rentrer en production en mai. Ce qui projette, dit-il, la production sidérurgique vers l’autosuffisance vers la fin 2017, début 2018, en ronds à béton et fils machine. « Le secteur pharmaceutique se développe aussi ; ainsi Saidal a réceptionné hier 4 grands projets d’investissements, situés à Constantine, Alger, Tipaza et Cherchell » affirme en outre le représentant du gouvernement. La valeur des investissements est estimée aujourd’hui, selon lui, à 7 milliards de dollars.

Par ailleurs le ministre de l’Industrie et des Mines, a indiqué qu’une liste de segments d’activités « saturés » a été établie par le gouvernement en décembre dernier. Au total, 110 segments d’activités sont inscrits sur cette liste, établie par décret d’application de la nouvelle loi sur l’investissement. Il a expliqué que la liste négative comprend des secteurs « saturés » qui ne peuvent plus avoir d’avantages à l’investissement. Il a cité le ciment, les transports, les minoteries, les briqueteries. Il précisera toutefois, que « les gens sont libres d’investir dans ces secteurs mais sans avoir d’avantages. On n’interdit rien. Donc, la dépense fiscale va être orientée vers les segments utiles à notre économie », a-t-il noté. « Nous avons identifié 14 filières prioritaires, mis en évidence les industries naissantes », argumente M. Bouchouareb, sans donner plus de détails.



Discussions toujours en cours pour l’usine Peugeot



Amené à s’exprimer à propos de l’industrie mécanique, le ministre a précisé que le gouvernement s’opposera à tout projet qui n’est pas viable et qui ne donne pas de garantie à travers « un pacte technologique signé avec le constructeur pour réaliser un taux d’intégration minimum de 40% sur 5 ans ».

« Si le taux de 40 % d’intégration nationale n’est pas atteint en 5 ans en termes de pièces de rechange ; le contrat de montage d’automobile sera résilié avec le concessionnaire concerné » explique M. Bouchouareb.

« Pour Renault Algérie, le taux a atteint aujourd’hui plus de 20% ; alors qu’il a démarré à moins de 10%. Il projette d’atteindre les 40% en 2019 », a-t-il ajouté. Quant au projet Peugeot, il n’est pas encore finalisé ». « Les discussions continuent entre les différentes parties. Dès que les positions se rejoignent, nous l’annoncerons. Mais pour l’instant, on n’en n’est pas encore dans ce stade ».

Salima Ettouahria