Importations de bananes : 90.000 tonnes prochainement sur le marché

Pas moins de « 90.000 tonnes de bananes seront importées et réparties en deux tranches de 45.000 tonnes chacune couvrant les deux premiers trimestres de l’année 2017 ». Cette annonce a été faite par le ministre intérimaire du Commerce, en visite de travail et d’inspection, samedi, à la Grande mosquée d’Alger. Le contingent quantitatif à l’importation des bananes est ouvert du 11 au 14 mars. Cédé à des prix élevés, passant en quelque temps de 100 à plus de 600 DA le kilogramme, ce fruit était ces dernières semaines hors de portée des bourses moyennes. Pour plus d’ordre, le ministère de tutelle a invité les opérateurs économiques, remplissant les conditions exigées par la législation en vigueur et répondant aux critères fixés par le cahier des charges, à « introduire une demande de licence d’importation des bananes fraîches en la déposant auprès de la direction du commerce de la wilaya territorialement compétente ». Ce document stipule, entre autres, que le postulant à l’exercice de l’activité d’importation doit justifier d’une expérience dans la profession pendant les cinq dernières années, dûment attestée par les bilans fiscaux. Il doit aussi disposer d’infrastructures appropriées pour le transport, le stockage et le mûrissement, appuyées par les documents attestant l’existence des infrastructures (titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins trois années).

Ce n’est pas tout, le postulant a l’impératif de justifier avoir déjà réalisé des investissements dans le domaine de la production et de la logistique fruitières au propre nom de la société, et doit s’engager à assurer l’importation de la totalité des quotas qui lui seront attribués dans les délais impartis, faute de quoi une pénalité équivalente des droits de douanes lui sera appliquée, tandis que la quantité non réalisée lui sera retirée et affectée d’office à un autre postulant ayant épuisé son quota. Sur le plan de la qualité sanitaire, le cahier de charges oblige tout postulant à s’engager à assurer l’approvisionnement du marché algérien par un produit de qualité et indemne de toute maladie conformément à la réglementation phytosanitaire algérienne. Pour rappel, les quantités importées des bananes en 2016, s’étaient établies à 201.320 tonnes pour un montant de 142,3 millions de dollars contre 247.027 tonnes pour 182,2 millions de dollars en 2015.

Par ailleurs Tebboune, rejetant en bloc certaines assertions, avait récemment précisé que personne n’a bloqué les importations des bananes. « Les licences de 2016 étaient arrivées à échéance. Maintenant, il faut de nouvelles licences qui vont arriver bientôt », a-t-il relevé, précisant que l’importation de ce fruit sera également dédiée exclusivement à 7 ou 8 spécialistes dans ce domaine qui travaillent depuis 20 ans dans l’importation de bananes, connaissent le marché national et international, et ont investi dans de très grandes surface de froid et de stockage allant jusqu’à 20.000 m2».

Fouad Irnatene