Octroi des licences d’importation : Protéger le produit national

C’est hier, dimanche, qu’a débuté le lancement graduel de l’opération d’octroi des licences d’importation par le ministère du Commerce pour produits soumis au régime des quotas. Une mesure appliquée pour le seul souci de réguler les importations et protéger le produit national.

Concernant le lancement dés dimanche des licences d'importation, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé le fait que le gouvernement n'a pas interdit et ne compte pas interdire l'importation, ni de produits essentiels ni de luxe, « il faut juste, a-t-il dit, définir les besoins pour mettre un terme à l’anarchie qui caractérise les importations ».

Et d’ajouter que son département ministériel a récemment transmis aux services du Premier ministère pour publication au journal officiel un premier cahier de charges précisant les nouvelles mesures en matière d'importation. « Les produits importés doivent répondre au nouveau cahier des charges précisant les nouvelles mesures d’importation », expliquera le membre du gouvernement.

Il ya lieu de souligner que le premier ministre, M. Abdelmalek Sellal a déclaré la semaine dernière, lors des débats tenus dans le cadre de la 20e réunion de la tripartie (gouvernement-syndicat-patronat) que l’objectif du gouvernement pour 2017, est de « réduire à 35 milliards de dollars le volume de nos importations », ajoutant que la réduction des importations « participe dans l’encouragement de la production nationale ».

Il a souligné, dans ce sens, que les efforts de rationalisation ont permis de « ramener les importations de 66 milliards dollars en 2014 à 46,7 milliards dollars en 2016 », mettant en évidence les « avancées réalisées » dans les industries mécanique et pharmaceutique.

M. Sellal a promis aussi une réduction des importations, notamment dans l’électroménager et les céramiques, expliquant que « la volonté de réduire (les importations) ne signifie pas une intention d’interdire (cette activité), même si nous comptons la réduire de manière conséquente ».

Il a cité, dans le chapitre de l’importation, l’exemple de l’industrie pharmaceutique nationale qui « possède des capacités énormes pour conquérir le marché africain ». M. Sellal a invité, par ailleurs, les organisations patronales à œuvrer dans le sens de « développer la culture industrielle au sein des entreprises, chose qui fait défaut actuellement dans ces entités », a-t-il affirmé.

De ce fait, comme il le précisera également, « cet effort considérable de rationalisation vise le rééquilibrage de la balance de notre commerce extérieur fortement affecté par la chute de la fiscalité pétrolière, et ce, sans créer des situations de rareté de produits ou de non approvisionnement de l’appareil national de production ».

Grâce à cette série de mesures les réserves de change, se sont stabilisées récemment, à plus de 112 milliards de dollars alors que le niveau de liquidités dans les banques a atteint, en janvier 2017, 1.037 milliards de DA, « contrairement aux présages alarmants de certains », a spécifié M. Abdelmalek Sellal en affirmant qu’ « en résumé, nous n’interdisons et nous n’interdirons aucun produit. Nous ne stopperons pas non plus les programmes de logements, de santé ou d’éducation » a-t-il encore assuré soulignant que « nous faisons juste plus attention à nos moyens financiers qui se sont réduits et les mettons là où ils créent de la plus value en termes d’emplois et de développement socioéconomique du pays ».

Pour mettre en pratique les mesures préconisées sur le terrain, une démarche qui échoit au département du commerce, M. Abdelmadjid Tebboune a récemment que « l’Etat régulera davantage ses importations sans générer de pénuries et tout en respectant ses engagements internationaux ». « Nous n'interdisons rien, nous régulons nos importations afin de protéger nos recettes en devises affectées par la diminution des cours du baril de pétrole », avait précisé encore.

Suite à ces nombreuses mesures, l’Etat est plus que déterminé à réduire la facture d’importation en ciblant certains produits, notamment la pomme. Il faut savoir aussi que l’interdiction de l’importation de ce fruit très prisé ne va à l’encontre d’aucun accord international, une mesure qui avantagera la production nationale qui prévoit l’exportation de ce produit dans deux ans.

Mohamed Mendaci