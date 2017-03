Pour réglementer l'extension urbaine anarchique : De nouvelles normes

« Les extensions des grandes villes sont soumises depuis plus d'une année à des normes et instructions pour éviter toute forme d’anarchie.»

«Ces mesures sont prises non seulement pour mettre fin au désordre que connaissent nos villes, mais aussi pour protéger les terres agricoles qui sont les premières victimes de ces pratiques », telles est l’annonce faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim. M. Abdelmadjid Tebboune, qui s’est exprimé récemment sur cette question, a fait savoir que la majorité des grandes villes du pays souffre d'une extension hasardeuse, loin de tout plan urbain adéquat, ce qui a induit les autorités à mettre en place des instruments pour réglementer ces pratiques qui nuisent à l'image et la qualité de l'urbanisme en Algérie.

Le ministre a précisé que les terres agricoles jouxtant les zones urbaines demeurent parmi « les outils d'urbanisation » et requièrent, de ce fait, l'obtention d'autorisations d'exploitation. « Ces terres agricoles, dont les études confirment, toutefois, leur faible rendement agricole, demeurent parmi le gisement urbain exploitable, sous forme de constructions, espaces verts ou aires de loisirs », a encore indiqué Tebboune.

A ce titre, et dans le cadre du plan d'aménagement et du développement urbains, « les directions d'urbanisme de wilayas ont reçu 1.500 demandes, pour les besoins de partage des terres agricoles et leur conversion en espaces urbains », a révélé le ministre, qui précise que ces demandes avaient été approuvées et que 1.413 études, dont 1.025 avaient été validées et 128 autres sont toujours en cours de révision.

Le ministre, qui a reconnu les grands dégâts qu'a induit ce genre de pratiques durant les années précédentes, a expliqué que ce phénomène touche essentiellement les grandes villes à l'instar de la capitale Alger, Constantine, Oran, Annaba et plusieurs autres métropoles.



Alger, seule ville à avoir élaboré un plan directeur d’aménagement urbain



Pour ce qui concerne la capitale, celle-ci fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Dans cette optique, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh avait expliqué qu'après plus de cinquante années d’indépendance, l’Algérie a connu un développement appréciable, néanmoins, ces efforts ont été contrariés par une urbanisation non contrôlée, accentuée par l’exode rural sous les effets de la décennie noire créant ainsi un désordre du paysage urbain.

Le wali qui était à New York, l’invité des Nations unies en octobre dernier, pour présenter l'expérience de l'Algérie en matière de résorption de l’habitat précaire, a affirmé que, face à cette situation, l’Etat a affiché une volonté déterminante pour mettre un terme définitif à ce problème majeur afin de replacer l’Algérie au rang des pays du bassin méditerranéen et mondial et de faire d’Alger, la capitale, une métropole méditerranéenne attractive agréable.

Cette ville, a-t-il encore expliqué, a connu au cours des dernières années, grâce aux efforts de l’Etat, des transformations importantes dans les domaines de l’habitat, des travaux publics (infrastructures routières et grands ouvrages d’art), de l’hydraulique et des grands équipements.

Mais l'étalement urbain spontané et non contrôlé de la capitale a entraîné une urbanisation anarchique qui a conduit les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures d’ordre organisationnel pour établir plus de cohérence dans la gestion urbaine de la ville, a fait remarquer M. Zoukh. Le wali d'Alger est revenu à ce propos sur le Plan directeur d’aménagement urbain de la ville d'Alger, lancé par les autorités pour apporter des réponses opérationnelles à ces dysfonctionnements.

Un plan qui implique un long travail dense qui prend en compte, besoins urbains, critères démographiques et surtout prévention des risques.

Ce même plan a déjà été soutenu par une série de projets urbains en chantier ou en voie de lancement comme la revalorisation du centre urbain de la capitale et l’intégration de la mer comme élément structurant d’un projet d’aménagement cohérent.

Abdelkader a souligné que sur décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un programme spécial de résorption définitive de l’habitat précaire a été retenu au niveau du territoire national. La concrétisation de cet objectif, lancé comme un défi national, a porté sur un premier diagnostic mené en 2007 et actualisé en 2013 qui a fait ressortir plus de 72.000 familles vivant dans des habitations précaires, a-t-il indiqué, précisant que "le calendrier mis en place pour les opérations de relogement a favorisé la priorité aux grands sites, occupant les emprises des projets structurant de la capitale inscrits depuis plus d’une décennie et non lancés". Pour assurer le suivi des opérations de relogement et son rythme accéléré variant entre 1.000 et 2.000 familles à reloger par mois, la wilaya d’Alger a mis en place une logistique organisée en matière de relogement, démolition, protection civile, transport, service de sécurité, éducation, restauration, manutention et énergie, a-t-il relevé.

Sarah A. Benali Cherif