Engouement pour le Master à distance : De nouvelles spécialités

« Le Master à distance pourrait être élargi à d’autres spécialités durant la prochaine année universitaire », a annoncé à la presse le recteur de l’université d’Alger 1. Pr. Hamid Bencheniti — qui s’exprimait en marge du lancement des examens du premier semestre du Master à distance — a également souligné que cette expérience menée au niveau de pas moins de cinq universités va être progressivement généralisée à l’ensemble des universités du pays. Il faut dire que ce projet, lancé à l’occasion de la rentrée universitaire 2016-2017, a connu un grand engouement auprès de bon nombre de fonctionnaires ayant interrompu leurs études pour diverses raisons. Aussi, l’ouverture à d’autres spécialités devrait ainsi permettre à davantage de personnes, les employés notamment, de poursuivre, aisément, leurs parcours universitaires respectifs. C’est en novembre dernier, faut-il le rappeler, que le coup d’envoi officiel des inscriptions universitaires pour le master à distance a été donné.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, avait alors indiqué que ce genre de formation était dicté par la situation qui prévaut, au regard du nombre important d'élèves désirant poursuivre des études supérieures, sans pour autant avoir l’opportunité, du fait de leurs obligations professionnelles, notamment. Pour assurer ce genre de formation, l'université algérienne est appelée à s'adapter au développement technologique qui permet à l'étudiant d'entrer en contact avec l'administration sans avoir à se déplacer. Le ministre et tout en rassurant les nouveaux étudiants quant à la valeur de ce Master qui est égale au Master classique, a ajouté que la durée de formation est de deux années. S’exprimant pour sa part, le recteur de l'université d'Alger 3, Dr Rabah Cheriet, avait souligné que cette initiative intervenait suite à la forte demande enregistrée pour le Master et le manque de structures pédagogiques au niveau de l'université, précisant que cette option, avait trouvé un écho favorable chez les universitaires.

Il a ajouté que l'université d'Alger 3 comptait parmi les cinq universités pilotes chargées de la formation à distance, avant la généralisation future de cette expérience à d'autres universités et spécialités. Les universités sont celles d'Alger 1 et 3, de Blida 2, de Constantine 1 et d'Oran 1 avec un nombre de filières limitées comme première expérience. Dr Rabah Cheriet a indiqué, en novembre dernier, que son administration avait accueilli près de 1.000 demandes de préinscriptions pour la filière comptabilité, en attendant l'ouverture d'autres spécialités. Les encadreurs de ce palier seront les mêmes enseignants ayant contribué à l'élaboration de publications à diffuser aux concernés par cette filière à distance et à l'enregistrement de conférences et contribuent à la préparation d'une plateforme technologique sur le Net qui fait l'objet de réflexion. Un cahier de charges a même été élaboré pour ce système.

A retenir que l'objectif de création de ce genre de formation est d'accorder à chaque membre de la société l'opportunité d'effectuer des études universitaires.

En effet, les étudiants qui ont été retenus sont détenteurs d’une licence en droit, systèmes LMD et classique, ayant des connaissances de base en droit administratif, droit constitutionnel, activités locales et administratives, ainsi qu’en fonction publique. « Cela touche plusieurs catégories professionnelles, il leur permet de gravir les échelons de la hiérarchie tout en restant actifs », précisent les responsables de l’université.

De son côté, le vice-recteur de l'université Alger 1, M. Aziz Sellami a fait part de l'inscription de pas moins de 500 étudiants sur 1.500 candidats. Remarque importante à mettre en exergue, les études sont assurées via internet, et chaque étudiant dispose d'un mot de passe pour recevoir ses cours ou contacter l'administration de l'université.

Les compléments de cours et les devoirs sont accessibles sur la même plateforme d’enseignement à distance. La charge de travail est fixée à 14 heures par semaine, avec trois regroupements annuels au sein du campus central.

Soraya Guemmouri