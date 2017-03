Solidarité : Maintien de l’allocation forfaitaire de solidarité

L’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) sera maintenue, a indiqué, hier à Médéa, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si-Ameur, précisant que de nouvelles listes de bénéficiaires « seront étudiées prochainement ». Dans une déclaration à l’APS, en marge de sa visite dans la wilaya, la ministre a affirmé que l’ensemble des listes de personnes nécessiteuses ouvrant droit à ce type d’aide de l’Etat ont été respectées, ajoutant que des listes d’attente, communiquées récemment par les walis, sont en cours d’examen au niveau du ministère. « Aucune mesure de suspension n’a été prise par le gouvernement et l’aide accordée à cette catégorie névralgique de la société sera maintenue le temps qu’il faut », a-t-elle souligné à ce propos. Mme Meslem a annoncé, d’autre part, qu’un projet a été soumis au Premier ministère et au ministère de l’Emploi en vue d’élargir le nombre de bénéficiaires du dispositif d’insertion social (DIS) et d’insertion professionnel (DIP), de manière à toucher un effectif important de jeunes diplômés universitaires. « Nous allons essayer de trouver une solution à ces milliers de jeunes diplômés chômeurs et leur permettre, à travers ces deux dispositif, de s’insérer dans le monde du travail », a indiqué la ministre.



Valoriser le legs de Lalla Fadhma Nsoumer



Mme Mounia Meslem Si-Ameur a appelé à El-Aissaoui à valoriser le legs de l’héroïne de la résistance populaire, Lalla Fadhma Nsoumer et à s’inspirer de son parcours. S’exprimant à l’occasion d’une visite du musée dédié à cette figure du combat libérateur, érigé sur le site de l’ancien refuge de Lalla Fadhma Nsoumer, la ministre a indiqué que cette dernière incarne le « symbole de la femme résistante, pieuse et attachée aussi bien à sa religion qu’à sa patrie ». « Un parcours dont chaque femme algérienne doit être fière et qu’on se doit de valoriser et lui assurer une large diffusion auprès des générations futures », a-t-elle affirmé, exhortant, chacun dans son domaine, à apporter sa contribution pour « lever le voile » sur l’histoire de cette femme qui a refusé la soumission au redoutable maréchal Randon, chef du corps expéditionnaire colonial, chargé de mater le soulèvement populaire dans le Djurdjura.

Au pôle universitaire de Médéa où la ministre à assisté à une journée d’étude sur le parcours et la vie de l’héroïne de la résistance populaire, Mounia Meslem a rappelé, dans une allocution, la stratégie mise en place par le gouvernement pour la promotion de la condition féminine et la protection de la femme. Elle a évoqué, dans ce contexte, l’arsenal législatif et juridique mis en place en vue de protéger la femme contre les différentes formes de violence, la parité entre homme et femme en matière d’accès au travail notamment, le soutien à la femme au foyer ou en détresse, dans le cadre des différents dispositifs d’aide initiés par les pouvoirs publics. La ministre s’était rendue, au cours de son déplacement, à Tablat et Beni-Slimane où elle a visité respectivement un Salon des activités féminines et le Centre pour enfants sourds-muets. Elle a, par la suite, inauguré, à Médéa, un marché de proximité féminin des produits de l’artisanat et procédé, au Centre de loisirs scientifiques, à la remise de décisions de financement de crédits de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) à des femmes. (APS)