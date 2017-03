Algérie - Chine : Intensifier les relations

M. Gaïd Salah reçoit un haut responsable de la Commission militaire centrale de l’Armée.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a reçu, hier à Alger, le général de corps d'armée Sheng Liu, vice-directeur du Département de développement des équipements de la Commission militaire centrale de l'Armée populaire de libération de Chine, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'audience accordée au général de corps d'armée Sheng Liu, à sa demande, a été l'occasion pour les deux parties d'exprimer leurs volonté et disponibilité à intensifier les relations de coopération bilatérale, à la lumière des relations traditionnelles entre les deux pays, précise-t-on de même source. Le général de corps d'armée Sheng Liu effectue une visite en Algérie du 12 au 15 mars, dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Armée nationale populaire, et l'Armée populaire de libération de Chine.

«Lors de cette visite, il aura des entretiens avec les commandants de Forces et les chefs de structures chargées de la coopération au ministère de la Défense nationale, pour passer en revue les divers domaines de coopération et dégager les perspectives de leur développement», précise encore le communiqué. (APS)