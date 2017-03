Gendarmerie nationale : S’armer contre les nouvelles menaces

Séminaire sur le partage des expériences et l’intégration de nouvelles approches opérationnelles.

Un séminaire sur le thème «Le partage des expériences et l'intégration de nouvelles approches opérationnelles» est organisé par le Commandement de la Gendarmerie nationale au profit des Commandants régionaux, des Commandants de groupements territoriaux, des Groupements d'intervention et de Gardes-frontières, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale. Ce séminaire, qui se tient sous la supervision du général major, Commandant de la Gendarmerie nationale, s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques programmées par le Commandement de la Gendarmerie nationale.

Il a pour objectifs et vocation de préciser les contours des défis pesant sur la sécurité publique et leur impact au niveau national, afin de lutter contre les nouvelles menaces, dues, notamment aux mutations sociales, précise la même source. Cet événement a, également, pour objectifs d'échanger les expériences et l'intégration de nouvelles approches opérationnelles, pour faire face aux nouvelles formes de criminalité, développer les méthodes de travail, pour être au diapason des nouveaux modes opératoires adoptés par les criminels, notamment par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et adapter les capacités de l'Institution, ses dispositifs et ses modes opératoires face à ces menaces, pour parer à toute éventualité. À cet effet, tous les moyens sont mobilisés davantage pour la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, ainsi que le démantèlement des réseaux de trafic illicite de drogue, tout en veillant à garantir un climat de sécurité au profit des citoyens et à préserver l'ordre public, à travers une disponibilité totale, de nuit comme de jour, de toutes les unités de la Gendarmerie nationale, souligne le communiqué.

La rencontre sera, par ailleurs, l'occasion pour sensibiliser les cadres afin d'œuvrer à privilégier les actions de proximité et garantir un service public de qualité. En substance, ce séminaire s'inscrit dans l'esprit d'appréhender les défis, à travers l'amélioration des capacités des effectifs engagés, le partage de l'expérience et l'intégration de nouvelles approches opérationnelles, pour apporter une valeur ajoutée dans l'exécution des missions dévolues à l'Institution et répondre aux préoccupations légitimes des citoyens, par la préservation de leur sécurité et de leurs biens, ainsi qu'aux attentes des pouvoirs publics, relève la même source.(APS)