Attaque terroriste contre une patrouille de police en Tunisie : L’Algérie condamne dans les termes les plus forts

L'Algérie a condamné hier, dans les termes les plus forts, l'attaque terroriste contre une patrouille de police à Kébili, au sud de la Tunisie, exprimant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple tunisiens dans leur lutte contre le terrorisme. «Nous condamnons, dans les termes les plus forts, l'attaque terroriste lâche perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche contre une patrouille de police à Kébili, au sud de la Tunisie», a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS. «Nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple tunisiens frères dans leur lutte déterminée contre le terrorisme et dans leur combat pour vaincre tous ceux qui visent à porter atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la Tunisie sœur, et à entraver le processus démocratique et l'œuvre de développement dans ce pays», a-t-il ajouté. «Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et appelons la communauté internationale à poursuivre les efforts, pour dégager les synergies nécessaires pour combattre ce phénomène jusqu'à son éradication», a conclu le porte-parole du MAE.



Un policier tué et deux autres blessés



«Un policier est décédé et deux de ses collègues ont été blessés, dans la nuit de samedi à hier, à Jenoura (délégation de Kébili-Sud), dans une attaque terroriste perpétrée contre une patrouille policière stationnée près d'un bureau de la Poste», a indiqué une source sécuritaire cité par l'agence TAP. «Quatre terroristes à bord de deux motos ont ouvert le feu en direction de la patrouille. Les trois policiers ont riposté tuant, sur place, un terroriste et blessant deux autres, le quatrième a pris la fuite. Un deuxième terroriste est mort à l'hôpital régional de Kébili. L'autre blessé a été transporté à l'hôpital de Gabès», poursuit-on. «Dans cette fusillade, un policier a été grièvement touché. Il est décédé à l'hôpital. L'un des deux policiers blessés a subi une intervention chirurgicale», affirme à l'agence TAP, une source médicale de l'hôpital. Selon la même source, la police est encore à la recherche du quatrième terroriste qui a pris la fuite.

Une brigade spéciale a été dépêchée sur les lieux où elle a désamorcé trois explosifs dissimulés dans des sacs en plastique. Dans un communiqué rendu public, le ministère tunisien de l'Intérieur a affirmé que deux terroristes ont été tués et un autre blessé dans une attaque armée contre une patrouille des forces de l'ordre, dans la nuit de samedi à hier, à Kébili-Sud, un quatrième terroriste est toujours recherché. Ripostant à cette attaque, un policier est mort et un autre a été blessé. Les quatre terroristes étaient à bord de deux motos dans lesquelles deux explosifs étaient dissimulés, selon les mêmes sources. (APS)