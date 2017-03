Double attentat terroriste à Damas : Condamnation vigoureuse

L'Algérie a condamné vigoureusement le double attentat terroriste perpétré, samedi, dans la capitale syrienne Damas, contre d'innocents citoyens de différents pays arabes. «Nous condamnons vigoureusement le double attentat terroriste perpétré ce samedi dans la capitale syrienne Damas contre d'innocents citoyens de différents pays arabes, qui a causé la perte de nombreuses vies humaines et dans lequel plusieurs personnes ont été blessées», a indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans un communiqué.

«En cette tragique circonstance, nous réitérons notre solidarité naturelle avec le peuple et le gouvernement syriens, ainsi qu’avec les peuples et les Gouvernements des autres pays frères touchés par cet acte haineux», ajoute la même source. «Nous réaffirmons notre engagement à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à continuer d’assumer nos responsabilités au sein de la communauté internationale, pour le défaire», souligne le communiqué.

«En exprimant nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes de cet attentat terroriste et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, nous en appelons à une solidarité et à une coopération accrues, pour renforcer la sécurité arabe collective contre le phénomène du terrorisme.»

Le bilan s'est alourdi à près d'une soixantaine de morts, en majorité des pèlerins irakiens.



Près de 60 morts, en majorité des pèlerins irakiens



En Irak, le ministère des Affaires étrangères a fait état d'une quarantaine de ressortissants tués et de plus de 100 blessés. Un précédent bilant faisait état d'au moins 44 morts et des dizaines de blessés. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné l'attentat terroriste lâche qui est une riposte aux victoires de l'armée arabe syrienne contre Daech (l'organisation autoproclamée «État islamique») et El-Nosra (l'ex-branche d'El-Qaïda en Syrie). La télévision d'État syrienne, qui a parlé de 40 morts et de 120 blessés, a évoqué «l'explosion de deux bombes posées par des terroristes». La chaîne a montré des images de plusieurs bus dévastés, avec des vitres brisées et des soutes éventrées. D'autres ont été en partie carbonisés. Au sol, pêle-mêle, des chaussures, des lunettes et des chaises roulantes à côté de flaques de sang. Un témoin, cité par l'agence AFP, a affirmé sur place que le deuxième attentat s'est produit après que les passants se sont rassemblés à la suite du premier. Selon la télévision syrienne, les autorités ont neutralisé une moto piégée dans le même secteur, près du cimetière. (APS)