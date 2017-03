M. Abdelwahab Derbal : « La HIISE n’intervient pas dans la vie interne des partis »

«La Haute instance indépendante de surveillance des élection n’a rien à voir avec les problèmes internes des partis.» Le propos est du président de la HIISE, M. Abdelwahab Derbal, qui, dans une déclaration hier à El Moudjahid, a tenu à préciser que la structure qu’il préside n’a engagé aucune enquête sur ce que certains milieux médiatiques décrivent comme «dépassements, scandales de corruption», ou encore de «business des listes électorales». Le FLN est, comme on le sait, le premier parti ciblé par ce chapelet d’accusations. Son secrétaire général, Djamel Ould-Abbès, qui a été a interpellé à ce sujet, lors de la conférence de presse qu’il a animée samedi, s’est montré le moins que l’on puisse dire imperturbable dans sa réponse. «Il y a une éthique professionnelle, et dans ce pays, il y a une justice et des services de sécurité en qui j’ai entièrement confiance», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Je lutte contre la corruption, même s’il agit de mon frère ou de mon enfant.» Et le SG du FLN ne s’est pas arrêté là. Il a invité le journaliste qui a formulé sa question sur la base de rumeurs à saisir les autorités. «Si vous avez quelque chose, présentez- vous à la justice. Moi, je ne suis ni juge d’instruction, ni policier, ni DRS, ni gendarme, je suis un responsable politique», avait en effet rétorqué Djamel Ould- Abbés. En tout état de cause, toutes ces rumeurs ciblant le FLN et qui relèvent, comme le dit M. Derbal, «de la vie interne du parti», ne semblent ni perturber le doyen des partis, encore moins faire l’objet d’une quelconque atteinte au processus électoral qui évolue normalement, comme l’a souligné le président de la HIISE. «Tous les partis en lice sont indépendants dans le choix de leurs candidats pour les législatives», tient-il à préciser. Depuis sa nomination par le Président de la République à la tête de la Haute instance indépendante de surveillances des élections, M. Derbal s’est toujours montré intransigeant quant au respect de loi, une condition sine qua non, avait-il à maintes fois plaidé pour réussir la prochaine consultations électorale. À Ghardaïa, où il s’est rendu la semaine passée, il a indiqué que «si certaines irrégularités venaient à se produire, comme c’est le cas dans toutes les élections, elles devraient être traitées, conformément à la loi, par les autorités judiciaires compétentes». Il a aussi mis l’accent sur la formation spécialisée de l’encadrement pour toute échéance électorale, avant d’appeler les médias à sensibiliser les électeurs à l’importance des échéances électorales en gardant à l’esprit que «la jouissance des droits va de pair avec l’accomplissement des devoirs». «Nous sommes en droit d’être fiers des acquis engrangés en matière de démocratie en Algérie», a-t-il déclaré.



Tayeb Louh : « La justice sévira contre toute irrégularité. »



Par ailleurs, le président de la HIISE a rappelé les déclarations récentes du ministère de la Justice, gardes des Sceaux, M. Tayeb Louh, qui avait mis en garde contre l’utilisation de l’argent pour se faire élire. «La loi est claire, et ce genre de procédé est interdit», avait en effet soutenu le ministre de la Justice, lors de son passage, fin février dernier, au Forum de la radio nationale.

Le ministre a clairement fait comprendre que la justice sévira contre ce type de comportement portant atteinte à la crédibilité des prochaines élections, et s’inscrivant a contrario de la volonté des pouvoirs publics quant à consolider l’ancrage de l’État de droit et à promouvoir au mieux les libertés individuelles et collectives.

Par la même occasion, le ministre de la Justice avait aussi fait état, rappelle-t-on, de quelques nouveautés contenues dans la loi relative au régime électoral qui stipule qu’est exempté de la peine celui qui aura reçu des dons en argent et qui en informera les autorités. Il a surtout insisté sur le fait que dans le cadre de la lutte contre ces pratiques rédhibitoires et réprimées par la loi, «le parquet et les services de la police judiciaire seront à l’affût». M. Tayeb Louh avait de nouveau réitéré cet engagement, lors son allocution prononcée à Tissemsilt où il inauguré, en début de ce mois, la nouvelle cour de justice de cette wilaya. Le ministre avait en effet exhorté les magistrats à s’autosaisir, lors de tout constat de pratique illégale ou attentatoire à la crédibilité des prochaines élections législatives du 4 mai. «Il leur est recommandé de lancer, dans l’immédiat et de concert avec la police judiciaire, la procédure y afférente», avait-il précisé à ce sujet.

Karim Aoudia