Rassemblement de la jeunesse pour la solidarité et le développement : Appel à une interaction citoyenne des jeunes

Le Rassemblement de la jeunesse algérienne pour la solidarité et le développement RAJA a appelé, à l’issue de son congrès, à une «interaction responsable des jeunes» avec les prochaines élections législatives, qui «constituent un nouveau jalon dans l’édification du processus pluraliste et démocratique en Algérie». RAJA a appelé, dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux de son premier congrès, à «une interaction responsable des citoyens et des jeunes avec les prochaines élections législatives», et à la consolidation du processus démocratique du pays, «étant une expérience qui s’enrichit et se consolide à chaque rendez-vous électoral», «une étape importante, un message d’espoir et un nouveau jalon dans l’édification du pluralisme démocratique en Algérie».

Les participants ont mis l’accent sur la responsabilité et le rôle des jeunes «en vue de parer à toute tentative d’atteinte au pays et à sa stabilité», saluant «les efforts des institutions politiques et sécuritaires de l’État, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour faire face aux répercussions des crises qui frappent les pays de la région».

Ils ont estimé nécessaire d’accorder «un intérêt particulier aux préoccupations de la jeunesse au volet social, et d’assurer la continuité des programmes de son insertion dans la vie socioprofessionnelle», appelant les institutions spécialisées à «intensifier leurs efforts en matière de lutte contre la drogue, la violence et d’autres fléaux sociaux». Le rassemblement a rappelé sa revendication relative à l’instance constitutionnelle (Haut conseil de la jeunesse), qu’il souhaite voir prendre forme et devenir «un espace de prise en charge des questions des jeunes et de satisfaction de leurs aspirations, en s’érigeant en force de proposition des politiques qui les concernent».

Sur les plans régional et international, les participants ont appelé à «faire prévaloir le dialogue et la réconciliation nationale», à préserver l’unité des pays frères en crise et à soutenir les efforts de règlement politique. L’engagement de la jeunesse algérienne a été renouvelé, «à travers le soutien indéfectible aux causes justes dans le monde, et à leur tête la lutte des peuples palestinien et sahraoui, contre l’occupation pour le recouvrement de leurs droits légitimes». (APS)