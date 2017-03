Législatives : Responsabilité collective pour la stabilité nationale

A moins d’un mois du début de la campagne électorale des législatives du 4 mai 2017, la fièvre commence à monter progressivement au sein des états-majors des partis politiques. Ces derniers multiplient en effet le contact avec leurs militants, mais aussi avec les citoyens, afin de mobiliser les masses en prévision de ce rendez-vous électoral. C’était le cas, ce week-end, où de nombreuses formations étaient sur le terrain, à l’exemple des islamistes qui se distinguent des autres formations par les alliances qu’ils ont contractées dernièrement. On pense, notamment à l’union entre Ennahda, le Front pour la justice et le développement, et le Mouvement pour l’édification nationale, dont les leaders ont estimé, avant-hier à Laghouat, que le renforcement de la stabilité de l’Algérie passe par la participation «massive» aux prochaines élections législatives. «Nous sommes appelés à renforcer la stabilité du pays, à travers la participation massive aux prochaines législatives et l’édification des institutions politiques revêtant la légitimité et la confiance», a indiqué Mustapha Boumehdi, président du MEN, qui appelé à «renforcer la cohésion sociale et populaire, ériger un fort mur national et défendre les intérêts suprêmes du pays», avant de mettre l’accent sur le soutien des corps de sécurité, à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), dans la protection du territoire national. Lui emboîtant le pas, le président du FJD a mis en exergue les grandes orientations de cette alliance politique, notamment au volet de la défense et du raffermissement de l’unité nationale, et assuré que cette alliance constitue une «voie de la réforme». Elle aspire à consacrer la démocratie participative à même de consolider le pluralisme politique en Algérie. «Cette union tend également à ancrer l’esprit de l’unité et de l’entraide au service du pays, et sa préservation, par l’adoption de réformes éducatives et informationnelles», a expliqué Abdellah Djaballah, pendant que le 3e acteur de l’alliance, en l’occurrence Mohamed Douibi, affirmait, depuis Médéa, que «la participation au scrutin du 4 mai vise avant tout à éviter un vide politique qui pourrait s’avérer néfaste pour la stabilité de l’Algérie». Le secrétaire général du parti Ennahda a déclaré que la décision de prendre part à ce rendez-vous électoral est motivée par le souci de l’union d’éviter de laisser le «terrain libre» devant ceux qui «veulent déstabiliser» encore davantage le pays et «semer le désespoir» au sein de la société. «La finalité de cette participation est de contribuer à un changement doux et pacifique, tel que souhaité par tous les Algériens, et de redonner, à nouveau, espoir aux citoyens, notamment les jeunes qui espèrent voir, enfin, la situation du pays évoluer dans le sens désiré», a-t-il souligné, insistant au passage sur la «neutralité» et «l’impartialité» de l’Administration et de l’appareil judiciaire.



El-Islah avec 32 listes



Pour sa part, le président du mouvement El-Islah a affirmé que sa formation participera à ces législatives avec 32 listes de candidature, dont les femmes représentent plus de 40%, à l’image de la tête de liste dans la wilaya de Tizi Ouzou. Aussi, Filali Ghouini, qui s’exprimait à Alger, a relevé que la catégorie des jeunes ne dépassant pas l’âge de 35 ans représente près de 55%, qualifiant les prochaines élections d’étape «cruciale» pour l’Algérie. «Nous appelons de cette tribune à la mobilisation de la société afin de réduire le taux d’abstention et d’assurer une forte participation aux prochaines élections», a-t-il noté, en mettant l’accent sur la nécessité de garantir une campagne électorale «propre» en veillant au «renforcement» du contrôle au niveau des bureaux de vote. En tournée à l’ouest du pays, le président du Front El-Moustakbal soutient que son parti œuvre à changer les méthodes, et non pas les individus, et fait savoir qu’il conçoit les prochaines échéances comme une occasion pour «le changement des idées et des mentalités».

S’exprimant, lors des meetings populaires organisés à Relizane et à Mascara, Abdelaziz Belaïd a déclaré que le front El- Moustakbal milite pour un «véritable changement en Algérie afin d’assurer un avenir radieux au pays», ajoutant que notre pays «a besoin de la vitalité des jeunes».



Le front El-Moustakbel pour un véritable changement



«Nous souhaiterions que la chance soit donnée aux jeunes, pour une réelle contribution à l’édification du pays qui dispose de tous les atouts pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. L’Algérie a besoin aujourd’hui de solidarité entre tous ses enfants, pour faire face aux menaces qui la guettent. Nous prônons un dialogue ouvert et nous refusons des discours insultants et de haine», a-t-il expliqué, en indiquant que son parti rejette la politique de «marchandage» dans l’établissement des listes de candidature. Abdelaziz Belaïd a indiqué ne pouvoir «tolérer» cette pratique, et affirmé que la direction de sa formation a opéré un «assainissement» de ses rangs et continuera à la faire, chaque fois que «nécessaire». «Nous espérons que la scène politique en Algérie soit assainie des comportements immoraux menaçant la stabilité du pays et l’avenir des générations, surtout que les enjeux sécuritaires et économiques nécessitent une coopération entre les autorités, les partis et la société civile», a-t-il noté. À M’sila, le président du parti El-Fadjr El-Djadid a appelé la femme algérienne à «investir la scène politique autant qu’elle l’a fait dans les secteurs de l’éducation, de la médecine et de l’enseignement supérieur», considérant que la femme est aujourd’hui sollicitée «plus que jamais, pour s’impliquer dans l’action politique». «Les questions relatives aux femmes doivent être traitées sur la base de la référence nationale conforme à la religion islamique, les us et les traditions qui régissent la société algérienne», a estimé Tahar Benbaïbech, lors d’une cérémonie organisée par le bureau local de son parti, dans le cadre des festivités célébrant la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Le président du parti El-Fadjr El-Djadid a invité par ailleurs les citoyens à participer à la «surveillance du scrutin, pour faire face à toute tentative d’éventuel fraude ou d’appel à l’abstention», affirmant que son «parti participera aux élections législatives avec 23 listes, toutes issues de la base militante du parti».

S. A. M.