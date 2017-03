Regard : Dignité

Demain, les personnes aux besoins spécifiques, célèbrent leur journée nationale. C’est un grand évènement où officiels et simples citoyens n’ont de yeux que pour cet « autre » qui a droit à la différence, au travail, à une vie décente, malgré son handicap, qui ne doit jamais être une tare ou tout simplement un obstacle, pour son insertion sociale. En cette journée, plus d’embuches, ni de préjugés, encore moins de ségrégation affichée ou à peine masquée, pour la bonne cause ou tout simplement pour ne pas froisser la sensibilité de ces gens qui se font petits, rasent les murs, malgré la grandeur de leur âme qui les aident à « encaisser », avec force, les coups durs de la vie et surtout se redresser et continuer leur chemin. Un chemin très souvent, défoncé et difficile à emprunter. Le 14 Mars, on prend soin de cette catégorie. Ils ont même droit à des fleurs, des cadeaux, des mots gentils et surtout des promesses que tout va changer et que leur vie ne sera plus la même. Elle sera désormais habillée, de rose. Et le lendemain, tout redeviendra comme avant. Et ces personnes qui n’ont pas été gâtées par la nature, parfois aussi, les circonstances, se retrouvent désarmés, face à leur triste sort. Si, la commémoration de la journée des Handicapés et sans doute toutes les journées proclamées évoquent allégresse et jubilation, c’est surtout, pour cette population, une occasion pour lancer un SOS à l’endroit des pouvoirs publics, afin d’améliorer leur quotidien. Certes des efforts sont consentis, dans les domaines de la santé et l’éducation, néanmoins il reste beaucoup à faire, notamment dans les domaines de l’emploi et l’aménagement des villes et des espaces. L’accessibilité aux espaces publics pose un énorme problème, notamment aux handicapés moteurs lourds qui préfèrent rester cloîtrer chez-eux, s’ils n’ont pas d’accompagnateur. Les péripéties de cette population dont le nombre dépasse les trois millions sont quotidiennes. Il existe certes des stratégies nationales et des textes qui réhabilitent les handicapés dans leurs droits, il faut dire cependant que cette batterie de mesures reste otage de préjugés sociaux qui sont les véritables ennemis des personnes aux besoins spécifiques. N’est-il pas temps, aujourd’hui, de déclarer la guerre aux idées reçues ? En tout cas, une chose est sûre, l’insertion des handicapés, passe inévitablement par un changement des mentalités.

Samia D.