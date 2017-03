Assurance automobile : La SAA lance le « pack Lâlla » au profit des femmes

Leader dans le marché des assurances, la SAA société nationale d’assurance, s’offre un nouveau pack assurance automobile adressé exclusivement à ses clientes femmes. C’était à l’occasion du 8 mars que cette belle initiative a vu le jour. Il s’agit d’un nouveau module automobile baptisé « pack Lâlla », une offre commerciale préparée par l’entreprise à l’adresse de la gente féminine dont le lancement a été sciemment programmé à l’occasion de la journée mondiale de la femme. Ainsi les plus bas tarifs sur le marché de l’assurance sont proposé à toute propriétaire de véhicule de tourisme éligible à la garantie tout risque, de sexe féminin, peu importe l’âge ou la situation socioprofessionnelle. L’offre est d’une durée indéterminée et doit être conditionnée par une attestation confirmant que le véhicule est réellement conduit par une femme. Traitement de faveur ? « Absolument pas ! Nous avons constaté en tant qu’assureur que sur la route, les conductrices sont beaucoup plus responsables que leurs homologues du sexe fort, et les statistiques de la sécurité routière sont la pour le confirmer. S’il y a autant de femmes qui détiennent le permis de conduire que d’hommes, ces derniers sont pourtant surreprésentés dans les accidents de voitures et les infractions au code de la route, notamment pour les excès de vitesse et c’est tout à fait normal qu’en tant qu’assureurs nous leur proposons des assurances auto moins chères », nous répond M. Krim, directeur de l’agence SAA de Bab el-Oued qui affirme que cette nouvelle formule a été agréablement accueillie par la majorité des clientes de la SAA. Un rapide coup d’œil aux statistiques de la Sécurité routière permet en effet de se rendre compte qu’au volant, les femmes sont plus prudentes que les hommes. Le bilan est sans appel. Les femmes ont trois fois moins de risque d’être tuées sur la route que les hommes, pour le même nombre de kilomètres parcourus. Ces statistiques de la Sécurité routière peuvent faire frémir mais elles reflètent la réalité. Les assureurs auto ont compris leur intérêt à proposer à ces dames des assurances auto moins chères que les tarifs habituellement pratiqués sur le marché: les femmes représentent une clientèle d’assurés nettement moins risquée et dont la taille ne cesse d’augmenter. Autant la fidéliser en récompensant les femmes de leur bonne conduite. Au volant, les femmes sont plus civiques que les hommes. Une conduite plus attentive, prudente et responsable leur vaut un traitement de faveur auprès des assureurs auto.

Rappelons que la SAA a signé le 2 février dernier, un partenariat avec Renault Algérie pour une prise en charge du tiers payant des clients de la SAA dans les ateliers carrosseries Renault Algérie. Dans le cadre de ce partenariat, les clients de la SAA pourront faire réparer leurs véhicules des marques Renault et Dacia dans les ateliers carrosserie de Renault Algérie en bénéficiant du système de tiers payant. Cette convention de partenariat permet une prise en charge directe des réparations de véhicules sinistrés Renault et Dacia pour leurs clients. Les coûts de réparation seront payés directement par l’assureur au concessionnaire.

Farida Larbi