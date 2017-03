FAPH - Association Nour Doha : prise en charge sanitaire des femmes handicapées

Une convention-cadre sera signée prochainement entre la présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées et l’Association Nour Doha afin de permettre aux femmes souffrantes de handicap et atteintes d’un néoplasie, de se soigner dans la dignité et sans difficulté.

C’est ce qui a été annoncé, hier matin, à l’hôtel les Abassides à Staouéli, lors d’une journée organisée à la veille de la journée nationale des personnes handicapées. Une occasion de nous rappeler cette frange et faire le bilan de la situation réelle vécue par ces personnes aux besoins spécifiques.

Prenant la parole à cette occasion, Mmes Mammeri Atika et Gasmi Samia respectivement présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées présidente de l’association Nour Doha ont déclaré que «cette convention aura pour but de lutter contre les deux cancers de femme (du sein et de l’utérus) et la prise en charge des femmes handicapées, avec le soutien et la présence de la CNAS, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité et d’autres secteurs et partenaires concernés ». De son côté, Mme Gasmi a expliqué qu’« il s’agit de défendre le droit de la femme handicapée qui ne peux pas se déplacer au niveau des établissements de santé pour des soins et pour sa prise en charge. Il faut que l’Etat pense à ces femmes handicapées atteintes d’un néoplasie et leur donner toutes les commodités nécessaires, car ces femmes souffrent sur les deux plans morale est physique ». Mme Mammeri a pour sa part, indiqué que «les femmes handicapées échappent aux campagnes de dépistage sur le cancer du sein et du col car en général, elles sont célibataires et elles ne peuvent pas se déplacer seules au niveau des polycliniques. Pour la Fédération, c’est un souci et il faut faire un pas vers ces femmes sans soutien». Dans ce sens, elle a annoncé qu’«un riche programme sera lancé avec l’association Nour Doha sur la prise en charge de la santé des femmes handicapées ». Prenant la parole à son tour, le docteur Fathi Benachenhou, médecin préoccupé par la santé publique a souligné que « l’Algérie dispose d’un excellent système de santé qui a fait ses épreuves ».

Et d’ajouter : « nous avons vaincu des maladies très graves, la mortalité infantile et maternelle mais depuis les années 70 et 80, le trait dominant et global des soins de santé publique en Algérie a été caractérisé par un élan positif, puis une stagnation, qui a coïncidé avec la récession économique des années 1990. Auparavant, la Programmation sanitaire nationale, établie en 1968 a permis de dégager des priorités sanitaires nationales, comme par exemple la lutte contre les fléaux sociaux, et la mise en application de grandes actions de prévention (vaccinations et lutte contre les malnutritions) grâce à des équipes médico-sanitaires mobiles.

Par la suite, l’introduction de la gratuité des soins dès 1974, dans l’ensemble des structures de santé publique, aura pour conséquence, quelques années après, une forte amélioration d’accessibilité aux soins et une augmentation des besoins en soins de santé publique. « Mais par la force des choses, on s’est localisé et même la formation des médecins sur la médecine curative, c’est-à-dire attendre que la maladie s’installe et on produit des ordonnances qui font consommer des médicaments et font augmenter la facture du médicament ». Le Dr Benachenhou a souligné que «les pays les plus développés en matière de santé tels que les pays nordiques qui eux-mêmes fabriquent des médicaments et qui ont des instituts de recherche estiment qu’il faut passer à la médecine préventive ». Il a estimé par ailleurs, que « les policliniques redeviennent ce qu’elles étaient auparavant, à savoir présentes dans les quartiers, proches de la population et doivent aussi former les médecins dans ce sens », a-t-il dit.

Il y a lieu de rappeler qu’une étude a été faite en collaboration avec le centre national de pharmacovigilance et de matériaux vigilance algérien qui dépend du ministère de la santé avec le professeur Halali. Cette étude a été élaborée selon des normes de l’OMS sur la bonne prise en charge du patient et parmi les paramètres à suivre on note entre autres le temps que le médecin passe avec son patient, le type de prescription, les informations, le temps que passe le pharmacien lors de la délivrance du médicament…

Les résultats de cette étude insistent sur les insuffisances qui existent tout au long de ce chemin, parcouru par le patient. A titre d’exemple, l’OMS donne la durée de la consultation minimum est fixée à 7 minutes alors que cette étude a montré que le médecin algérien donne 4 minutes au patient une durée qui est en dessous de la moyenne.

« Il faut que la loi sur la santé doit s’éloigner de la médecine curative et de mettre le paquet sur la médecine préventive exercer sur le terrain», précise le conférencier. Il y a lieu de noter que l’association Nour Doha, organisera le 25 mars en cours un marathon au parque zoologique de Ben Aknou contre le cancer du colon.

Wassila Benhamed