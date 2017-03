Printemps blidéen de la poésie : M. Mihoubi salue ce genre d'événements

Le premier Colloque international du Printemps blidéen de la poésie a ouvert ses portes, samedi dans la ville de Blida, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Présidant l'ouverture de cet événement auquel participent 7 pays arabes, le ministre a salué l'organisation de "ce genre d'événements qui permettent à l'Algérie d'avoir des amis et de nouveaux citoyens, en ce sens que la distinction en Algérie de poètes arabes conforte leur appartenance à notre pays". A cette occasion, le ministre a félicité les autorités locales, à leur tête le wali de Blida, pour l'organisation de ce rendez-vous culturel "important", qui a regroupé différents genres culturels, poétiques et musicaux. L'ouverture du colloque a été marquée par la participation de poètes palestiniens, irakiens, marocains, tunisiens, mauritaniens et soudanais aux côtés de poètes algériens. Organisé par l'Entreprise de promotion artistique et activité culturelle (EPAAC) de Blida, le Colloque se poursuivra jusqu'au 14 mars et verra l'organisation de plusieurs rencontres de poésie par les délégations participantes ainsi que par des poètes algériens, à l'image de Slimane Djoudi, Rabah Kheddouci et Brahim Seddiki. (APS)