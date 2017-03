Rencontre avec la plasticienne et écrivaine Samia Boumerdassi : «Lorsque je peins, je raconte une histoire...»

La plasticienne et poétesse Samia Boumerdassi, médecin de profession, a suivi un cheminement dans la permanence picturale, un parcours qui revêt un double caractère : rétro-prospectif et interrogatif. Incarnée par une toute récente exposition intitulée "Arabesques d'aujourd'hui et d'antan", son œuvre semble secrète, hautement personnelle, déroutante dans son extrême diversité. C'est un parcours vivant, mouvant, constitué de retraites, de silences, de sinuosités mystérieuses, d'éclats. Itinéraire d'un enfant émerveillé, une femme qui produit une peinture et une écriture à l'état pur, c'est-à-dire autant vibrantes d'émotion, d'indicible que de connaissances, une Algérienne porteuse d'idées sensibles dans son écriture romanesque, comme dans un émerveillement et une nourriture de l'esprit émanant de sa poésie. Récit autobiographique pour cette artiste qui déjà a commencé à peindre et à écrire lorsqu'elle était enfant, "mais sans but précis" indique-t-elle. "Un peu plus âgée, le décès brutal de mon père a été un déclic". L'interruption de sa pratique picturale durant quelques années ne l'a pas pour autant dissuadée d'y revenir et de livrer, en si peu de temps, une œuvre plaçant la peinture au-dessus de tous les soupçons qui ont pesé sur elle durant ces dernières décennies. Ici, et dans le sillage du 8 Mars, un entretien avec une artiste plasticienne et néanmoins poétesse et romancière à ses heures:

Vous êtes médecin de profession, ce qui implique que vous exercez une activité qui accapare beaucoup, mais vous êtes aussi artiste plasticienne, poétesse et romancière à vos heures. Comment faites-vous pour concilier toutes ces activités à la fois ?

Cette question n'aurait probablement pas été posée au siècle dernier où il était commun d'être pluridisciplinaire. J'ai toujours voué une profonde admiration pour les personnes qui ont cette ouverture d'esprit. C'est comme avoir une vue panoramique sur la Vie. A l'aimer... à vouloir visiter tous ses jardins. Et, ô mon Dieu quelle belle balade ! La vraie question aurait été de savoir comment concilier toutes ces activités avec ma vie familiale. Et c'est là toute la difficulté car il faut beaucoup de rigueur et de discipline imposée à soi-même pour faire... heureusement... quelque chose qu'on aime.

Comment en êtes-vous arrivée à peindre et à écrire ? Y a-t-il eu un déclic ? Avez-vous été encouragée dans ce sens, et par qui ?

J'ai baigné dans un milieu où les crayons de couleurs savamment biseautés au canif trônaient sur le bureau de mon père. Où les couleurs chatoyantes des soieries et des étoffes que ma mère faisait voler dans les airs pour ajuster une couture m'invitaient à emprunter le pont des rêves vers le monde merveilleux qui fait les regards d'enfants.

Et puis il y avait la grande tante qui me racontait des histoires à la façon d'un orateur grec emplissant ma tête d'un monde imaginaire. Lorsque j'étais enfant, je me suis essayée à la peinture et à l'écriture sans but précis. Un peu plus âgée... le décès brutal de mon père a été le déclic. Une exposition individuelle rétrospective plus structurée que j'ai dédiée à sa mémoire... en 2011 à l'hôtel El-Aurassi... avec les encouragements... et, je l'espère, la «baraka» de ma mère.

Vous considérez-vous plus artiste plasticienne que femme de lettres, ou inversement ?

Je suis une adepte de la métaphore. Lorsque j'écris... je peins. Lorsque je peins... je raconte une histoire



Qu'est-ce qui prime dans vos activités artistiques, l'argument ou la qualité du geste ?

C’est là... à mon sens... tout le questionnement sur le mot «créativité». Je répondrai donc à votre question en disant ni l'un ni l'autre. Car pour moi être créatif c'est comme un ressenti... d'un seul tenant... non pollué par la réflexion... pur de toute correction.

Ce qui saute aux yeux quand on regarde vos tableaux, c'est qu’ils ne sont pas légendés ? Peut-on savoir pourquoi ?

Toutes mes expositions ont été ponctuées par des tableaux avec légendes... Pour cette fois... et à la demande de certains visiteurs... je n'ai pas mis les titres... pour ceux qui voudraient probablement laisser libre cours à leur imagination... et d’autres... peut-être qui verraient en eux... un peu... les tests de Rorschach.

Si on vous demandait d'opter définitivement entre peindre ou écrire, que choisiriez-vous comme art en dernier ressort ?

Je vous renvoie la question. Que choisiriez-vous entre la vue et l'ouïe?

Envisagez-vous d'exposer en dehors d'Alger, au cas où on vous le demande ?

Je reste ouverte à tout ce qui cultive le regard.

Entretien réalisé par

Kamel Bouslama