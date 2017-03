Concert de musique Turque : La mélodie algéro-turque en partage

Organisé par l’ambassade de Turquie à Alger, ce concert de musique turque, animé par l’association de la musique et de l’art "FAMI", a témoigné de la présence de l’artiste algérienne Zakia Kara Terki. Chants et musique classique turcs et andalous algérien ont enchanté le temps d’une soirée de plus de deux heures un public, turc pour la grande majorité. Des morceaux de musique turque ont été joués par les musiciens turcs qui ont, en outre, montré leur savoir-faire en interprétant des morceaux de musique andalouse bien connus par nos mélomanes. Les chansons les plus célèbres dans les répertoires des deux pays ont emporté dans une atmosphère de liesse et de silence quasi religieux les spectateurs qui écoutaient tout ouïe. Très connue en Turquie, l’association de la musique et de l’art "FAMI" est composée d’une chorale de 22 chanteurs et d’une dizaine de musiciens, à leur tête Madame Rizika Kara. Ce fut le premier concert de cette association dont le chef d’orchestre, une figure de la culture célèbre, a composé des chansons pour quelques films et feuilletons turcs. La dizaine de musiciennes composant l'Enama ont brillé par leur maîtrise avec leurs différents instruments, notamment les cordes aux sonorités relevées, dont le r'beb, le luth, la kouitra et les deux qanouns, instruments anciens utilisés sur scène par les musiciens. La troupe, qui a interprété des chansons du terroir turc, a enchanté le public, composé majoritairement de ressortissant turcs en Algérie, qui chantait en cœur avec la chorale, prenant du plaisir à savourer des airs de chez eux. Très attendue par ses fans, la cantatrice de l'andalou Zakia Kara Terki est ensuite montée sur l’estrade sous un torrent d’applaudissements et des youyous nourris. Dotée d'une belle présence, Zakia Kara Terki a séduit l'assistance par sa voix suave et limpide, interprétant librement son répertoire en posture debout, sans le luth, son instrument de prédilection. Enchaînant d’abord un isthikhbar, l’interprète féminine à la voix pure et cristalline a ensuite brillamment rendu sa nouba, entonnant la fameuse chanson andalouse "Ya qalbi khali l’hal issir ala halou" et "Ya rayeh", chanson connue du regretté Dahmane El Harrachi, un titre d’anthologie du répertoire chaâbi souvent repris lors des concerts algériens ainsi que par une pléthore de chanteurs de l’émigration et étrangers.

Sihem Oubraham