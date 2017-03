Dans la lucarne : Ingratitude

Ainsi va le monde. Vous avez beau choyer quelqu’un, en retour il vous le rendra mal, pour ne pas dire autre chose... C’est la situation qui est arrivée à un joueur émigré ou qui s’annonce comme tel. Car si l’on se fie à ses déclarations, on peut dire aussitôt qu’il n’a rien d’Algérien. Il se considère comme Français tout en se tordant de rire pour tout ce qui algérien et à l’endroit de tous ceux qui lui ont ouvert les bras au sein de l’équipe de l’Arbaâ (Ligue2). Il s’agit d’un joueur que personne jusque-là ne connaît, ni d’Eve ni d’Adam. Tout simplement, pour être direct, il s’agit d’un illustre inconnu qui veut se faire une publicité gratuite sur le dos des Algériens et notamment des footballeurs et aussi de certains présidents qui lui ont accordé l’importance de le faire jouer parmi l’élite du football algérien. Les images diffusées par une chaîne de télévision sportive privée le montrent en train de rire presque aux éclats de notre football et aussi du kiné de Larbaâ qu’il montre comme quelqu’un qui ignore tout du football. Il lui a demandé s’il avait du « gel douche » pour lui faire son massage habituel. Là, il allait se plier en deux, tellement il voulait faire plaisir à Emanuel Petit, Lebœuf et Boumssang. Ce trio, à son tour, riait à perdre le souffle, tellement ce « faux-émigré » avait carrément « vendu son âme au diable », lui qui se pavanait en affirmant: « Moi, je suis Français » assez fièrement pour susciter l’intérêt de ses hôtes. L’effet boomerang existe malheureusement dans la vie, et les ex-internationaux français riaient aux éclats, mais pas seulement après les « narrations » de ce « bouffon » d’un jour. Car, comme dirait l’adage bien de chez nous: « Len tarda anqa El Yahoud wa Nassara hata tatabiaâ millatahoum ». Un adage d’une grande temporalité et aussi de vérité. Ce joueur, du nom de Salim Haddad, faisait tout simplement pitié, du fait qu’il s’est ridiculisé en se moquant des techniciens et staff médical algériens qui ont, pourtant, été pris en exemple en Hexagone même. Un joueur auquel l’Algérie offre des « ponts d’or », alors qu’il ne sait même pas comment

« amortir » un ballon, se retrouve aujourd’hui en train de « cracher dans la soupe » du fait que ses « maîtres d’hier » lui ont dit de le faire pour passer dans leur émission. Ils ont réussi à le manipuler comme jamais. Il riait comme un « niais », à l’image « d’Alice au pays des merveilles ». Comme il était « faible » face aux animateurs d’une émission sportive que généralement on ne regardait pas. Ce « dérapage » émanant d’un joueur insignifiant qui vient « espionner » notre façon de s’organiser sur tous les plans pour aller en fin de compte l’exhiber à des animateurs d’un pays tiers. Cela repose le problème de ceux qui ramènent ces joueurs qui évoluent dans des clubs des divisions inférieures françaises. Dans l’Hexagone, ils sont sous-payés. Ils ne reçoivent que de quoi se payer une « pizza » ou un morceau de « garantita », se retrouvent propulsés dans notre championnat d’élite avec des salaires de quinze jusqu’à 30.000 euros. C’est ahurissant de voir comment des présidents de clubs se comportent vis-à-vis des deniers publics. Car notre football est financé par l’Etat algérien. C’est carrément de la dilapidation d’argent et surtout de la mauvaise gestion qui frise l’impardonnable. On fait venir de « faux-émigrés » —ils se considèrent comme français— qui ne ratent pas la première occasion pour nous « tomber » dessus sans vergogne. Qu’ils le veulent ou non, l’Algérie est un grand pays avec des cadres compétents, n’en déplaise à ces malhonnêtes sans foi ni loi. C’est carrément des gens qui ne cherchent qu’à remplir les « panses » en amassant l’argent du contribuable algérien. Quelle ingratitude ! Il est temps que nos responsables sportifs mettent des « garde-fous » pour effectuer un « filtrage » des plus serrés pour épargner notre football « des mauvaise herbes » qui ne sont que nuisibles.

Hamid Gharbi