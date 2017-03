55.000 spectateurs pour un match de Division Amateur

Le match USM Annaba-AS Ain M'lila, joué vendredi au stade du 19-Mai 1955 à Annaba, a enregistré un record en matière d'affluence dans le championnat du troisième palier du football algérien, après avoir drainé 55.000 spectateurs, particulièrement des fans de l'équipe locale, rapporte DZ.foot. Cette rencontre, soldée par un nul (2-2) et entrant dans le cadre de la 22e journée du championnat de Division Nationale Amateur (Gr, Est), restera sûrement dans les annales de cette compétition. De mémoire de sportif, jamais une empoignade de cette Division n'a attiré une telle affluence. Mieux, ce rendez-vous entre les deux co-leaders a failli voler la vedette au big derby algérois joué vendredi dernier au stade du 5-Juillet entre l'USM Alger et le MC Alger dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1 et soldé (comme par hasard) par le même résultat (2-2). Près de 60.000 spectateurs ont assisté à ce derby, soit le record absolu en matière d'affluence cette saison. A l'issue du match nul, l'USMAn et l'ASAM, qui ont déjà évolué par le passé dans la cour des grands algérienne, restent en tête avec huit points d'avance sur le NC Magra, auteur également d'un match nul (1-1) sur le terrain du MO Constantine.