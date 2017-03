Ligue Deux (24e journée) : Les Chélifiens accrochés

Le leader a enregistré sa troisième défaite de la saison. Le Paradou Athletic Club s'est incliné à Oran face à une formation de l'ASMO capable du meilleur comme du pire. L'unique réalisation de cette partie assez plaisante à été l'œuvre de Ziaya, juste avant la pause. Une défaite qui n'a, cependant, pas eu une grande incidence sur le classement. A l'exception de l'US Biskra, auteur d'une victoire étriquée face à la lanterne rouge, les poursuivants n'ont pas vraiment fait mieux. Le dauphin, la JSM Bejaia, a lourdement chuté à Bordj Bou-Arreridj. Les protégés du coach Ifticen ont été battus par le score sans appel de 3 à 1. Menés au score, d'entrée, suite à la réalisation de Madouni, les camarades du portier Djabarat ont rapidement remis les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Bensaha (7'). Cependant, les poulains du nouveau coach Sebaa, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce championnat, vont reprendre les choses en main pour retourner la situation en leur faveur avant la pause. Madouni redonne l'avantage aux siens en inscrivant son doublé du jour (23'), avant qu'Aouamri ne scelle définitivement le sort de cette partie (43'). De son côté, l'USM Blida a été accrochée à l'occasion du derby de la Mitidja, disputé au stade Tchaker. Face à la modeste formation du Widad, en situation de crise, les camarades de Hamiti n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul (1-1), dans une rencontre très disputée. Les joueurs de l'USMB n'ont pas pu préserver leur avantage à la marque. Menkoura (85') a répondu au but de Frioui (77'), forçant les poulains de Zane au partage des points. Pas de changement notable dans le bas du tableau non plus. le RC Arbâa s'est incliné à Biskra (1-0). Idem pour le Mouloudia d'El Eulma à Boussâada. L'AS Khroub, premier relégable, n'a, pour sa part, pas su profiter de sa réception du CRB Ain Fekroun, qui flirte avec la zone de danger. Les deux formations se sont neutralisées (1-1).

A Chlef, l’équipe locale de l’ASO s’est fait « piéger » par une étonnante formation de la JSM Skikda. Un nul qui aura son pesant d’or à six journées du baisser de rideau.

R. M.

Résultats

Amel Boussaâda - MC El Eulma 1-0

AS Khroub - CRB Aïn Fekroun 1-1

CA Bordj Bou Arréridj - JSM Béjaïa 3-1

US Biskra - RC Arbaâ 1-0

WA Boufarik - USM Blida 1-1

GC Mascara - MC Saïda 1-1

ASM Oran - Paradou AC 1-0

ASO - JSM Skikda 0-0



Classement

Pts J

1). Paradou AC 50 23

2). USM Blida 38 24

3). JSM Béjaïa 37 24

--). US Biskra 37 24

5). JSM Skikda 35 24

6). CAB Bou Arréridj 33 24

--). Amel Boussaâda 33 24

8). MC Saïda 31 24

9). ASM Oran 30 24

--). ASO Chlef 30 24

--). GC Mascara 29 24

12). CRB Aïn Fekroun 27 24

13). WA Boufarik 26 24

14). AS Khroub 24 24

15). MC El Eulma 23 23

16). RC Arbaâ 18 24.