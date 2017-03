Fédération algérienne de football : Aucune candidature à 24 heures de la clôture du délai de dépôt

La commission de candidature n'a reçu aucun dossier en prévision de l'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de football (FAF), prévue le 20 mars prochain, à 24 heures de la clôture du délai de dépôt, a-t-on appris auprès de ladite commission. Le délai de dépôt devait prendre fin hier dimanche à 17h00. La commission de candidature, présidée par Ali Baâmeur, patron de la Ligue régionale de Ouargla et composée aussi de Mohamed Zerouati, Rachid Oukali et Miloud Ghorbal, se réunira aujourd’hui lundi pour, soit étudier les dossiers en sa possession, soit prolonger purement et simplement la période de dépôt des candidatures, a indiqué à l'APS un de ses membres. Une telle décision serait synonyme de report de l'AGE de la FAF, dont le président sortant, Mohamed Raouraoua, n'a à aucun moment fait montre de son intention de briguer un troisième mandat de suite à la tête de l'instance.