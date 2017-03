Cisjordanie et El-Qods occupées : Sept Palestiniens arrêtés

Sept Palestiniens, dont une jeune femme et un journaliste, ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie et à El-Qods occupées, a rapporté dimanche le Club des prisonniers palestiniens.

Ces Palestiniens, dont un journaliste de 28 ans et une jeune femme de 24 ans, ont été arrêtés au cours d'incursions israéliennes à Ramallah, al-Byra, Naplous et Toulkarem, ainsi que dans plusieurs quartiers d'El-Qods occupée, a indiqué le club.

Les forces d'occupation israéliennes mènent quotidiennement des campagnes d'arrestation arbitraires à l'encontre de dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à El-Qods occupées. (APS)