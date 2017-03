Accord de Carthage : Appel à la concrétisation des grandes réformes

Des partis politiques et organisations signataires de l'Accord de Carthage, ayant réitéré leur soutien au gouvernement d'union nationale dirigé par Youssef Chehed, ont appelé à la mise en place de commissions spéciales pour la concrétisation des différents volets du document et le lancement des grandes réformes en Tunisie, ont rapporté des médias tunisiens.

A l'issue de leur réunion samedi avec le chef de gouvernement Youssef Chahed, les signataires du document intitulé «Accord de Carthage», ont lancé cet appel à concrétiser les grandes réformes notamment dans les domaines de la couverture sociale, de l'administration et de la fonction publique, selon les médias tunisiens.

La réunion s'est déroulée en présence de représentants de l'Union générale tunisienne du Travail (UGTT), de l'Union tunisienne du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (UTICA), de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) ainsi que avec des représentants des partis politiques, signataires du document de Carthage, à l'exception du Mouvement Echaâb et du Mouvement Machrou Tounes, ajoute la même source.

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a indiqué à ce propos qu'il «existe des mécanismes à même de faire sortir le pays de la crise financière actuelle».

Ghannouchi a souligné, en outre, l'»importance de la coordination entre les blocs parlementaires des partis soutenant le gouvernement afin qu'ils puissent présenter leurs remarques à propos des projets de lois soumis par le gouvernement à l'Assemblée des représentant du peuple».

Le président du bloc parlementaire de Nidaa Tounes, Sofien Toubel, a, quant à lui, souligné l'importance de créer des commissions en plus d'une commission créée pour la réforme de l'éducation. Au plan sécuritaire, un policier a été tué et deux autres blessés, dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud de la Tunisie, lors d'une «attaque terroriste», a rapporté une source sécuritaire cité par l'agence «TAP».

«Un policier est décédé et deux de ses collègues ont été blessés, dans la nuit de samedi à dimanche, à Jenoura (délégation de Kébili-sud), dans une attaque terroriste perpétrée contre une patrouille policière stationnée près d'un bureau de la Poste», a indiqué cette une source sécuritaire. «Quatre terroristes à bord de deux motos ont ouvert le feu en direction de la patrouille. Les trois policiers ont riposté tuant, sur place, un terroriste et blessant deux autres, le quatrième a pris la fuite. Un deuxième terroriste est mort à l'hôpital régional de Kébili. L'autre blessé a été transporté à l'hôpital de Gabès», poursuit-on.

«Dans cette fusillade, un policier a été gravement touché. Il est décédé à l'hôpital. L'un des deux policiers blessés a subi une intervention chirurgicale», affirme à l'agence TAP, une source médicale de l'hôpital.

Selon la même source, «la police est encore à la recherche du quatrième terroriste qui a pris la fuite. Une brigade spéciale a été dépêchée sur les lieux où elle a désamorcé trois explosifs dissimulés dans des sacs plastiques».