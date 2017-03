Rencontre Merkel-Trump : Premier face-à-face

La chancelière Angela Merkel et le président Donald Trump que presque tout oppose se retrouvent aujourd’hui à Washington pour un premier face-à-face sur fond de tensions transatlantiques. Le gouvernement allemand est resté vague quant aux thèmes des discussions : «Il s'agira d'un échange sur divers thèmes bilatéraux et internationaux et sur l'alliance transatlantique». Mme Merkel, qui était très proche de Barack Obama, a également refusé de «s'avancer» sur le contenu de l'entretien. Elle a néanmoins admis aller aussi à Washington en tant que représente de l'Union européenne, que Donald Trump a par le passé dénigré, souhaitant même que le Brexit fasse des émules. «Je vais bien sûr souligner que notre pays et son adhésion à l'Union européenne sont les deux faces d'une même médaille», a indiqué Mme Merkel, en marge du sommet de l'UE à Bruxelles. La rencontre est d'autant plus attendue que l'Europe se demande toujours si Donald Trump compte se tenir au message rassurant porté en février par le vice-président Mike Pence sur le caractère inébranlable de la relation transatlantique.