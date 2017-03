Nouveau décret migratoire aux Etats-Unis : 134 anciens responsables en politique étrangère désapprouvent

Cent trente-quatre anciens responsables et experts américains en politique étrangère ont dénoncé le nouveau décret migratoire du président Donald Trump, estimant qu'il ne diffère pas de sa version originale. Parmi les 134 signataires, dont certains ont servi dans des administrations tant démocrates que républicaines, figurent l'ancien diplomate Nicholas Burns, l'ex-directeur du contre-terrorisme au Conseil de sécurité nationale Richard Clarke et l'ancienne sous-secrétaire à la Défense américaine Michele Flournoy. «Des interdictions telles que celles prévues dans le décret portent atteinte à la sécurité nationale américaine et au-delà à la dignité de notre grand pays», estiment ces experts et anciens responsables gouvernementaux, dans la lettre à M. Trump, datée de vendredi, qui fait écho aux arguments développés devant les tribunaux par plusieurs Etats américains. La Maison-Blanche invoque le renforcement de la sécurité nationale et veut mettre en place une politique de «vérification extrême» aux frontières pour empêcher des infiltrations terroristes. L'opinion américaine est très divisée sur la question, montrent les sondages.

Le nouveau décret migratoire est parallèlement attaqué en justice par plusieurs Etats démocrates et diverses organisations indépendantes, ce qui augure d'une grande bataille judiciaire, avec des appels et de multiples recours inévitables.

Pour sa part, l'ACLU, puissante organisation de défense des libertés, a annoncé le dépôt d'un recours fédéral contre le nouveau décret aux côtés d'autres associations défendant les réfugiés. Sur la gestion des affaires par le nouveau président, plus de la moitié des Américains, soit 54%, sont optimistes quant à la capacité du président Donald Trump à rendre les Etats-Unis plus prospères, a révélé un récent sondage Gallup.

Cet optimisme est cependant inférieur à celui qu'inspiraient ses prédécesseurs Barack Obama (61%) et George W. Bush (66%), selon l'étude. Quelque 40% des Américains pensent par contre que M. Trump est incapable de rendre le pays plus prospère, alors que ce pourcentage était de 30% pour M. Obama et de 23% pour M. Bush.